Guillermo Francos le respondió a la AFA y chicaneó a la mano derecha del Chiqui Tapia: "¿Cuántos goles hizo?"

"Además hablás de algo que desconocés y que supera cualquier razonamiento particular y/o gubernamental. Te deseo un muy feliz y triste final pronto. Ocupate de los gobernadores, que me parece que te borraron de su agenda, y dejá que del fútbol argentino nos ocupamos nosotros. En fin", sentenció el santiagueño.

La respuesta del jefe de Gabinete

El posteo llegó a oídos del jefe de Gabinete, que este lunes por la noche se burló de los insultos de Toviggino y replicó: "Este personaje me dijo que tenía los dientes amarillos, en todo caso me fijaría si tiene los dedos verdes, por lo que toca".

A su vez, Francos afirmó que el funcionario de la máxima autoridad del fútbol argentino le resultaba "un personaje desconocido hasta que investigó lo que hace" y sostuvo que "no dijo nada que no fuera conocimiento común de la gente". "Dije que la autorización de hinchas visitantes en una cancha era una utilización política de la AFA. Tengo alguna sospecha de que está metida en política", insistió el ministro coordinador.

Para concluir, Francos remató su contestación con una chicana futbolera: "Este Toviggino me decía en su tuit que no me meta en los temas de la AFA. Pero ¿cuántos goles hizo Toviggino? La Copa del Mundo la ganaron Messi, Di María, De Paul, todos los jugadores que intervinieron en ese equipo sensacional que le ganó a Francia. No sé qué hizo Toviggino para adjudicarse el triunfo, en todo caso se lo podría adjudicar a Scaloni, que armó un gran equipo, como Milei con su equipo de Gobierno".