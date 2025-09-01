Jorge compartió en su programa de radio una información que dejó a todos sus compañeros sorprendidos.

Jorge Rial denunció un fuerte episodio en su programa de radio que tiene que ver con una amenaza que sufrió en las últimas horas. El conductor de C5N y Radio 10, se asustó ante esta sorprendente situación y contó todos los detalles.

En el inicio, el comunicador contó que "es raro que de golpe llegues a tu casa y veas estacionado un Falcon con un tipo adentro, tomando mate y mirando fijo". Luego, Rial que ante la situación sus vecinos también se asustaron y decidieron llamar al personal policial que minutos más tarde llegó al lugar.

"Después vino también la policía porque les llamó la atención también a los del barrio porque no es un auto de la cuadra y porque era un Falcón, con todo lo que significa un Falcon en este país. Es símbolo de la represión y es uno de los emblemas de muchos de los seguidores de Milei y de Villarruel", expresó.

Video: Jorge Rial denunció un fuerte hecho al llegar a su casa En shock: Jorge Rial contó detalles de la terrible amenaza que sufrió al llegar a su casa

Además, dejó en claro que "llegar a tu casa a la noche y ver un Falcon estacionado y ver un tipo sentadito ahí, ya veníamos de recibir llamados, algunos que se dicen amigos, pero intentan sacarte información. Lo del Falcon lo estoy contando como anécdota, pero con la historia que tenemos, es muy fuerte".