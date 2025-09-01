Furioso descargo: Jorge Rial apuntó contra el gobierno de Javier Milei y acusó censura

Un nuevo escándalo se desató en los medios de comunicación luego de que Patricia Bullrich pidió realizar un allanamiento a Jorge Rial y Mauro Federico , tras la difusión de los audios de Karina Milei, que serían dentro de la Casa Rosada. En medio de todo esto, el conductor decidió realizar un fuerte descargo.

"Somos periodistas que lo único que hicimos fue ejercer nuestro laburo y parece que ese laburo molesta al poder... Gracias a Dios que molesta al poder. Tal vez no se le venían venir por este lado y lo esperaban de otro lado, pero salió de Argenzuela", comenzó diciendo el conductor. También apuntó contra el gobierno de Javier Milei y dejó en claro que "es raro y es peligroso. Se está conviertiendo en un régimen totalitario".

En otra parte del descargo, subrayó que "pocos países se atrevieron a atropellar la libertad de prensa, pocos países en el mundo se atreven a pedir allanamientos a medios de prensa y a periodistas. Nosotros no pedimos coimas, nosotros no tenemos nada que ver con los que le quitan los subsidios a los discapacitados porque para hacer eso, además de coimero tenés que ser un hijo de pu**".

Video: Jorge Rial apuntó denunció censura por parte del Gobierno Furioso descargo: Jorge Rial apuntó contra el gobierno de Javier Milei tras la denuncia

Jorge Rial también calificó a la denuncia como "una ensalada judicial". Por su lado, quien rompió el silencio desde el lado del gobierno fue Manuel Adorni, vocero presidencial y fue contundente al hablar del caso que es tema principal en los diferentes programas de la televisión argentina.