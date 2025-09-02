Presenta:

No para: Yanina Latorre volvió a fulminar a Jorge Rial y crece la polémica

La conductora de América salió nuevamente con los tapones de punta contra el periodista.

La comunicadora le respondió a su colega. Foto: captura de video YouTube/ El Observador.&nbsp;

Jorge Rial fue tendencia en las últimas horas luego de la denuncia que realizó el gobierno contra él y otros periodistas debido a la difusión de los supuestos audios de Karina Milei. En medio de todo esto, Yanina Latorre opinó sin filtro sobre la situación y desató el enojo del conductor.

Todo comenzó cuando la conductora de América expresó su mirada sobre los audios: "No sé si son ciertos. Dicen que hubo algunos audios que salieron de Carnaval, que la grabaron a Karina en la casa de gobierno. Tiene un enemigo adentro y bueno, ahora quieren allanar y saber de dónde vino todo eso. No están diciendo ni que son ni que no son, quieren saber".

Luego, Yanina agregó: "Igual, Rial no creo que vaya preso. Viste que ahora se agrandó, hoy hizo un vivo... habló de un falcón verde... me parece que hay como una película". Al percatarse de estas declaraciones, Jorge Rial publicó un contundente posteo en Twitter: "¿En serio? Listo. Paramos todo ya y volvemos con Wanda".

Video: Yanina Latorre volvió a disparar contra Jorge Rial

Yanina Latorre, lejos de alejarse de la polémica, fue por más y lo destrozó: "Me mandó a hablar de Wanda... No te olvides, Jorgito que fuiste el primero en llamarme y me dijo: 'dejá todo y vení acá que la rompes, yo sé que le gusta mi laburo. Lo que no me gusta de Rial es que cuando le conviene te subestima y cuando le conviene te levanta".

El posteo de Jorge Rial tras los dichos de Yanina Latorre. Foto: captura de pantalla Twitter/ @rialjorge.

La panelista de LAM también dejó en claro en el programa radial que se transmite por El Observador que "no lo traté de mentiroso ni nada". Lo cierto es que Yanina fiel a su estilo, no se quedó callada y disparó con munición gruesa contra Rial.

