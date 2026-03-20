Netflix: la perturbadora serie que está protagonizada por Elizabeth Olsen y se basó en un caso real
Un romance clandestino entre vecinos termina en una masacre que conmocionó a los Estados Unidos en los años 80.
Netflix acaba de sumar a su catálogo Amor y muerte, una miniserie que ya se trepó a lo más alto del ranking en Argentina. Protagonizada por una brillante Elizabeth Olsen y el siempre magnético Jesse Plemons, la producción desembarcó desde HBO Max para demostrar que las historias de suburbios tranquilos esconden los secretos más sangrientos.
Basada en un caso real que paralizó a Texas en 1980, la trama nos sumerge en una espiral de deseo, traición y un hachazo fatal que cambió la crónica policial para siempre.
Pasión, sangre y un juicio polémico en una gran serie de Netflix
La ficción, estructurada en siete episodios de alto impacto, retrata la aparente perfección de Candace Montgomery. Bajo la pluma de David E. Kelly, vemos cómo esta ama de casa "insatisfecha" busca escapar de su aburrida rutina iniciando un affaire con Allan Gore, el marido de su mejor amiga.
La sinopsis oficial de la serie es una advertencia de lo que vendrá: “Texas, años 80. Una insatisfecha ama de casa de un pequeño pueblo se vuelve el centro de atención cuando su aventura amorosa culmina en asesinato. Basada en una historia real”. El desenlace, cargado de violencia física y emocional, culmina en un juicio que todavía hoy genera debates por su cuestionable resolución.
La crítica internacional no escatimó en elogios para la dirección de Lesli Linka Glatter, responsable de éxitos como Mad Men y Homeland. Tanto Olsen como Plemons cosecharon nominaciones a los Emmy y Globos de Oro, logrando una química perturbadora que sostiene la tensión hasta el último minuto. La serie se apoya en el libro Evidence of Love, una investigación profunda sobre cómo la pasión reprimida puede transformarse en un arma letal en medio de la cotidianidad de una comunidad religiosa y conservadora.
No es solo una serie de suspenso; es una radiografía sobre la insatisfacción humana y los límites que se pueden cruzar por un instante de adrenalina. El caso real de Wylie, Texas, vuelve a estar en boca de todos gracias a este estreno que invita a reflexionar sobre la verdad detrás de las fachadas perfectas. Si buscás una historia intensa, con actuaciones premiadas y un trasfondo verídico escalofriante, dale play antes de que te cuenten el final.