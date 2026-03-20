Netflix: la perturbadora serie que está protagonizada por Elizabeth Olsen y se basó en un caso real

Un romance clandestino entre vecinos termina en una masacre que conmocionó a los Estados Unidos en los años 80.

La serie ya se ubica entre las producciones más elegidas por los argentinos en Netflix. / Netflix

Netflix acaba de sumar a su catálogo Amor y muerte, una miniserie que ya se trepó a lo más alto del ranking en Argentina. Protagonizada por una brillante Elizabeth Olsen y el siempre magnético Jesse Plemons, la producción desembarcó desde HBO Max para demostrar que las historias de suburbios tranquilos esconden los secretos más sangrientos.

Amor y muerte - trailer Basada en un caso real que paralizó a Texas en 1980, la trama nos sumerge en una espiral de deseo, traición y un hachazo fatal que cambió la crónica policial para siempre.

Pasión, sangre y un juicio polémico en una gran serie de Netflix La ficción, estructurada en siete episodios de alto impacto, retrata la aparente perfección de Candace Montgomery. Bajo la pluma de David E. Kelly, vemos cómo esta ama de casa "insatisfecha" busca escapar de su aburrida rutina iniciando un affaire con Allan Gore, el marido de su mejor amiga.

netflix amor y muerte (2) Elizabeth Olsen encarna a Candy Montgomery, la mujer detrás del crimen que sacudió a Texas. Netflix La sinopsis oficial de la serie es una advertencia de lo que vendrá: “Texas, años 80. Una insatisfecha ama de casa de un pequeño pueblo se vuelve el centro de atención cuando su aventura amorosa culmina en asesinato. Basada en una historia real”. El desenlace, cargado de violencia física y emocional, culmina en un juicio que todavía hoy genera debates por su cuestionable resolución.

netflix amor y muerte (1) La ambientación de los años 80 es uno de los puntos más destacados de esta miniserie de 7 capítulos. Netflix La crítica internacional no escatimó en elogios para la dirección de Lesli Linka Glatter, responsable de éxitos como Mad Men y Homeland. Tanto Olsen como Plemons cosecharon nominaciones a los Emmy y Globos de Oro, logrando una química perturbadora que sostiene la tensión hasta el último minuto. La serie se apoya en el libro Evidence of Love, una investigación profunda sobre cómo la pasión reprimida puede transformarse en un arma letal en medio de la cotidianidad de una comunidad religiosa y conservadora.