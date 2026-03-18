Spider-Man: Brand New Day lanzó su esperadísimo trailer y ya todos se preparan para su estreno en julio
Tras el olvido colectivo de "No Way Home", Peter Parker enfrenta una peligrosa alteración en su ADN que lo obligará a buscar ayuda en un viejo Vengador.
Sony Pictures sacudió las redes sociales este miércoles con el lanzamiento del primer tráiler oficial de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega de la saga protagonizada por Tom Holland. Lo que comenzó como un rumor de pasillo en los foros de Marvel se confirmó con imágenes de alto impacto: un Peter Parker más solitario que nunca, un cambio biológico aterrador y la llegada de uno de los antihéroes más rudos del MCU.
¿Qué le pasa a Peter Parker?: lo nuevo en Spiderman Brand New Day
El avance no pierde tiempo y nos sumerge en el drama existencial del protagonista. “Algo malo iba a pasar y la única forma de pararlo era hacer que todos se olvidaran de mí”, susurra Peter en una voz en off que pone la piel de gallina, recordando el sacrificio que hizo para salvar el universo. Sin embargo, el aislamiento no es su único problema.
El tráiler muestra a un Parker sufriendo reacciones físicas extrañas que culminan en una escena perturbadora: el héroe desmayándose y despertando dentro de un capullo. Para entender este proceso evolutivo, Peter recurre al Dr. Bruce Banner (Mark Ruffalo), quien le advierte que su genética está mutando hacia algo desconocido y potencialmente letal.
Bajo la dirección de Destin Daniel Cretton, esta entrega nos devuelve a una Zendaya (MJ) y un Jacob Batalon (Ned) que siguen siendo mejores amigos, pero que han borrado por completo a Peter de su mapa emocional. En una secuencia desgarradora, el héroe observa a MJ desde las sombras mientras ella está con otro chico.
“A veces Spider-Man tiene que hacer la parte más difícil, incluso si rompe el corazón de Peter Parker”, reflexiona el protagonista mientras visita la tumba de su tía May. El tono melancólico se rompe cuando MJ lo menciona simplemente como "un amigable vecino", sin sospechar que ese extraño fue el amor de su vida.
Pero la gran bomba del adelanto es, sin dudas, la confirmación de Jon Bernthal. El actor regresa para ponerse el chaleco de The Punisher, marcando un cruce de estilos que los fanáticos venían reclamando desde las series de Netflix. La incorporación de Frank Castle sugiere que los conflictos de esta entrega no se resolverán solo con telarañas, sino con una violencia mucho más urbana y cruda.
Escrita por el dúo dinámico de Chris McKenna y Erik Sommers, Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines argentinos el 31 de julio de 2026. La película no solo redefine las capacidades físicas del Hombre Araña, sino que lo obliga a madurar a los golpes en un mundo donde ya no tiene red de contención familiar ni amistosa.