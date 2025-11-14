Marvel Rivals incorpra a dos personajes muy queridos del universo X-Men

Con su primer aniversario a la vista, Marvel Rivals prepara una temporada para revivir la boda entre Gambito y Rogue.

La Temporada 5 de Marvel Rivals llega con la boda mutante de Gambito y Rogue, un nuevo soporte jugable y un hub social inspirado en Times Square para más de 100 jugadores.

Con su primer aniversario a la vista, Marvel Rivals prepara una Temporada 5 ambiciosa que mezcla fan service, modos frescos y cambios de balance para sacudir el competitivo. La gran postal es nupcial: Gambito y Rogue protagonizan la temática de la temporada y encabezan un paquete de novedades que llega este 14 de noviembre vía actualización gratuita, con promesa de progreso más estable y cruces de plataformas más cómodos para la comunidad.

marvel5 El parche del 14 de noviembre suma el modo 18v18, más PvE, balanceos profundos del meta y la esperada cross-progression entre plataformas. Marvel Rivals Una boda mutante que impacta el gameplay La pareja estrella de los X-Men debuta en el free-to-play con foco jugable en Gambito. Su kit gira alrededor de los naipes: puede curar alies arrojándoselos directamente, hostigar con el bastón y desplegar una habilidad especial de zona que sana aliados y daña enemigos dentro de su perímetro. Es un perfil de soporte activo, capaz de sostener empujes y negar avances en espacios cerrados.

De Rogue aún no hay ficha oficial, pero los indicios la ubican como Vanguard (tanque), una lectura lógica por su fortaleza y absorción de poder en el canon. Si se confirma, el roster ganaría una frontliner con herramientas de control y mitigación, valiosa para acompañar a curadores como el propio Gambito.

marvel Gambito debuta como estratega healer mientras el juego renueva sinergias, modos y rangos para encarar su segundo año con un competitivo en plena evolución. Marvel Rivals Nuevo mapa social, Conquest 18v18 y más PvE La temporada no vive solo de tiroteos. NetEase abre un espacio de encuentro con un mapa social inspirado en Times Square (Nueva York) para hasta 100 jugadores. No es un escenario competitivo: funciona como hub amistoso para bailar, leer cómics, socializar e improvisar. La idea nació del uso comunitario del Sanctum Sanctorum en los Doom Match y busca formalizar ese “tercer tiempo” dentro del juego.

En lo competitivo, el estudio estrena el modo 18 vs. 18 “Conquest Annihilation”, disponible el 27 de noviembre, con el mapa Grand Garden. La propuesta amplía la escala táctica, prioriza el control de objetivos y promete batallas con capas de macro-rotaciones, útiles para ver brillar a supports de área como Gambito y a tanques de presión.