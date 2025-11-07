¿El fin de las fronteras entre consolas y PC? PlayStation prepara una jugada que podría cambiarlo todo

Sony parece estar lista para recuperar una de las funciones más queridas de su pasado: el Cross-Buy , la compra cruzada entre consolas y otras plataformas. Según una reciente filtración, la función que alguna vez brilló en la era de PS Vita y PS3 estaría próxima a regresar, esta vez entre la actual PlayStation y PC .

La información fue revelada por el dataminer Amethxst , quien compartió en redes sociales una imagen que muestra una etiqueta con el texto “ Cross-Buy ” junto a los logotipos de PS5 y PC . Este hallazgo sugiere que Sony prepara un sistema similar al Play Anywhere de Microsoft, que permite a los jugadores disfrutar de un mismo título tanto en consolas Xbox como en computadoras con una única compra.

En los últimos años, PlayStation llevó varios de sus juegos exclusivos más populares —como God of War, Spider-Man o The Last of Us— a PC . Sin embargo, hasta ahora cada versión debía adquirirse por separado. De confirmarse la filtración, esta nueva función marcaría un paso adelante en la estrategia multiplataforma de la compañía, eliminando una barrera que los usuarios venían señalando desde hace tiempo.

El descubrimiento de Amethxst no tardó en generar debate. Mientras algunos dudaban de la autenticidad del material, el propio dataminer publicó un video de seguimiento asegurando que la pantalla filtrada era real y que los íconos pertenecían al entorno de PlayStation 5.

La teoría cobró aún más fuerza cuando billbil-kun, una de las fuentes más confiables del mundo gamer, confirmó que los símbolos existen y que ya se encuentran visibles en la PlayStation Store y en sitios web oficiales. Esto refuerza la hipótesis de que Sony está trabajando activamente en la función, aunque todavía no haya un anuncio oficial ni una fecha de lanzamiento confirmada.

psc La etiqueta filtrada también incluye un ícono que podría vincularse. Imagen extraída de la web

La etiqueta filtrada también incluye un ícono que podría vincularse con el modo rendimiento de la rumoreada consola portátil de Sony, un proyecto del que poco se sabe, pero que podría beneficiarse directamente del sistema de compra cruzada.

Si el Cross-Buy se materializa, los jugadores podrán disfrutar de sus juegos adquiridos en PS5 directamente en PC —y viceversa— sin necesidad de realizar compras adicionales. Esto no solo representaría un ahorro económico, sino también una mayor integración del ecosistema PlayStation, reforzando el vínculo entre las distintas plataformas de la marca.

steam deck Actualmente, los títulos de la compañía se distribuyen a través de plataformas externas como Steam o Epic Games Store, lo que podría complicar la implementación del Cross-Buy. Steam Deck

¿El nacimiento de una tienda propia de PlayStation en PC?

El siguiente paso natural para Sony sería optimizar la experiencia del jugador en PC. Actualmente, los títulos de la compañía se distribuyen a través de plataformas externas como Steam o Epic Games Store, lo que podría complicar la implementación del Cross-Buy.

Por ello, algunos analistas especulan que la compañía podría estar preparando el lanzamiento de su propia tienda digital para PC, una versión expandida de la PS Store, que permita sincronizar compras, logros y progresos entre consolas y computadoras mediante la cuenta PSN.

Este movimiento no solo simplificaría la integración técnica del Cross-Buy, sino que también reforzaría el control de Sony sobre su ecosistema y su comunidad de jugadores. A largo plazo, podría significar el inicio de una nueva etapa donde los límites entre consolas y PC se difuminan, y el catálogo de PlayStation se vuelve más accesible que nunca.

Por ahora, todo permanece en el terreno de la especulación. Sin embargo, si las filtraciones son ciertas, la próxima gran actualización de PS5 podría transformar la forma en que los jugadores interactúan con sus juegos, unificando dos mundos que hasta ahora permanecían separados.