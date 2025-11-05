PS5 tiene el precio más bajo e incluye dos juegos a menos de 7 mil pesos

Desde Sam's Club anunciaron que esta es una oportunidad de tiempo limitado e incluye el modelo con 1 TB de almacenamiento.

Sam´s Club te da la posibilidad de comprar la PS5 de última generación que incluye dos juegos de PlayStation Studios: Astrobot, el ganador del GOTY 2024, y Gran Turismo 7. Todo esto podrás conseguirlo en la página por tan solo 6699 pesos, y con lector de discos vale 8699 pesos.

La Playstation 5 Slim Digital de 1 TB es una consola de juego con un diseño más compacto y delgado que el original, con SSD, procesamiento gráfico y CPU potente. Entre las características más destacadas se incluye su capacidad para juegos 4K, la tecnología de audio inmersiva 3D y el soporte para tecnologías como Ray Tracing.

ps5 slim digital La PS5 está de oferta. Archivo MDZ. Las características de la PlayStation Slim Digital Esta consola tiene DualSense que es el mando inalámbrico de la PlayStation 5 y reemplaza al antiguo DualShock. Ofrece un experiencia más inmersiva gracias a su respuesta háptica, que simula sensaciones detalladas, y los gatillos se ajustan a la acción del juego. Además, cuenta con micrófono para chatear sin auriculares y un botón para compartir contenido.

Cabe destacar que el modelo de oferta no incluye lector de discos, todos los juegos se compran y descargan digitalmente desde PlayStation Store. Una de las grandes ventajas es que esta play es compatible con juegos de PS4 y solo pesa 2,6 kilos para que puedas llevarla a cualquier lado.