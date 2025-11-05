PS5 tiene el precio más bajo e incluye dos juegos a menos de 7 mil pesos
Desde Sam's Club anunciaron que esta es una oportunidad de tiempo limitado e incluye el modelo con 1 TB de almacenamiento.
Sam´s Club te da la posibilidad de comprar la PS5 de última generación que incluye dos juegos de PlayStation Studios: Astrobot, el ganador del GOTY 2024, y Gran Turismo 7. Todo esto podrás conseguirlo en la página por tan solo 6699 pesos, y con lector de discos vale 8699 pesos.
La Playstation 5 Slim Digital de 1 TB es una consola de juego con un diseño más compacto y delgado que el original, con SSD, procesamiento gráfico y CPU potente. Entre las características más destacadas se incluye su capacidad para juegos 4K, la tecnología de audio inmersiva 3D y el soporte para tecnologías como Ray Tracing.
Te Podría Interesar
Las características de la PlayStation Slim Digital
Esta consola tiene DualSense que es el mando inalámbrico de la PlayStation 5 y reemplaza al antiguo DualShock. Ofrece un experiencia más inmersiva gracias a su respuesta háptica, que simula sensaciones detalladas, y los gatillos se ajustan a la acción del juego. Además, cuenta con micrófono para chatear sin auriculares y un botón para compartir contenido.
Cabe destacar que el modelo de oferta no incluye lector de discos, todos los juegos se compran y descargan digitalmente desde PlayStation Store. Una de las grandes ventajas es que esta play es compatible con juegos de PS4 y solo pesa 2,6 kilos para que puedas llevarla a cualquier lado.
La principal diferencia entre la PS5 Slim y la PS5 Slim digital es su disquetera. La Play 5 digital no tiene, por lo que es más compacta, ligera, barata y silenciosa. Además, la versión digital salió al mercado 3 años después de la versión original y la marca aprovechó ese tiempo para mejoras en almacenamiento, funcionamiento y más.