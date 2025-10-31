ARCA subasta parlantes, PlayStation, impresoras y hasta estéreos para auto: cómo participar

La Agencia de Regulación y Control Aduanero, más conocida en nuestro país como ARCA , anunció el desarrollo de una nueva subasta de artefactos electrónicos de alta gama. El remate se realizará en el mes de noviembre y los interesados ya pueden obtener la información para inscribirse.

ARCA realiza este tipo de subastas para fidelizar la relación con los contribuyentes. En esta última semana realizó dos remates de celulares Iphone de Apple que registraron un interés muy elevado con más de 34.000 participantes en cada una de las actividades.

Al mes de octubre, la recaudación acumulada por subastas de ARCA asciende a $645.426.485 y la intención del organismo nacional es seguir realizando este tipo de actividades, al menos, hasta que finalice el 2025.

El nuevo remate organizado por ARCA tendrá fecha el próximo 13 de noviembre y estará organizado bajo el sitio oficial del Banco Ciudad, como es habitual.

ARCA, en esta oportunidad subastará 13 lotes de artefactos tecnológicos entre los que se encuentran como destacados, productos de la marca Sony como PlayStation 3 y PlayStation 4; también joysticks para esas consolas que están nuevos y en cajas selladas.

subastasonline La subasta de ARCA a través del sitio del Banco Ciudad.

A su vez, hay adaptadores de televisión estilo Chrome Cast de Google y también Apple. También amplificadores y cámaras de foto.

En otro lote se encuentran parlantes JBL y equipos de audio Longstar; una impresora marca HP; dispositivos de almacenamiento para computadoras y celulares; estéreos para autos y equipos multimedia para esos vehículos.

Cómo participar de la subasta de ARCA

En la subasta electrónica, la inscripción debe ser vía internet a la página de subastas del Banco Ciudad desde cualquier lugar del país, previa inscripción con una anticipación mínima de 48 hs. y acreditación de los requisitos previstos por la entidad bancaria para la participación.

Los requisitos para operar están descriptos en la página web de subastas del banco, dentro del apartado “cómo operar”.

La oferta se realiza en forma electrónica y el bien es adjudicado al mejor postor. El ganador recibe un correo electrónico confirmando que su oferta es la ganadora y con los pasos a seguir.

En las subastas presenciales se debe:

Concurriendo al lugar donde se desarrolle el acto del remate con DNI / LE / LC. La oferta se realiza a viva voz y el bien es adjudicado al mejor postor.

Ofertas bajo sobre: el Banco Ciudad dispone de un servicio de representación por órdenes de compra mediante el sistema gratuito de “oferta bajo sobre”, que permite a los interesados participar de las subastas sin concurrir y en igualdad de condiciones que los concurrentes.

Para participar bajo esta modalidad, el oferente tiene plazo hasta el día anterior a la subasta para dirigirse a Esmeralda 660 – 6° con DNI, LE o LC a formular su oferta. Allí deberá consignar dentro de un sobre el monto máximo que está dispuesto a pagar por el lote que desea adquirir