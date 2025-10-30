ARCA subasta hoy iPhone 16: hora, pasos y trucos para ofertar desde $380.000

Conseguir un teléfono de alta gama sin romper el presupuesto no es sencillo, pero a veces se abre una ventana concreta. La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) anunció un remate con más de cien iPhone 16 Pro y 16 Pro Max que se llevará adelante de forma online.

La subasta estará administrada por el Banco Ciudad y será abierta a mayores de edad, con inscripción previa y condiciones claras. Para muchos, es la chance de acceder a un modelo reciente a un valor por debajo del mercado.

El remate está programado para el 30 de octubre, de 11:00 a 16:45, dentro del portal de subastas del Banco Ciudad . ARCA informó que habrá nueve lotes, con un total de 119 unidades. Los precios base publicados arrancan en $380.000, aunque la entidad también mencionó como referencia general valores “desde $300.000”. La diferencia responde a las condiciones particulares de cada lote, por lo que conviene leer con detalle cada ficha antes de ofertar.

Todo el proceso es remoto y en tiempo real, por lo que es clave contar con buena conexión, validación de usuario y los fondos listos para cumplir con los plazos si resultás ganador.

Aunque la puja sea digital, hay exhibición presencial . Los interesados pueden acercarse el 20 y 21 de octubre, de 9:00 a 12:00, al predio de Hipólito Yrigoyen 851, Puerto Iguazú (Misiones). Allí se observa el estado general de los lotes y se despejan dudas operativas. Son equipos nuevos, pero no tienen garantía ni revisión técnica previa del organismo, algo habitual en este tipo de procesos. Por eso, si pensás ofertar, vale la pena aprovechar la muestra para chequear números de serie, embalaje y cualquier detalle de identificación.

El sistema exige un depósito de garantía equivalente al 10% del precio base del lote para habilitar la puja; ese monto se imputa al pago final si ganás y, si no ganás, se devuelve conforme a los plazos informados por la plataforma. El día del remate se ingresa con usuario y contraseña, y se ofertan montos dentro del horario establecido. Importante: al valor ganador debés sumarle IVA (21%) e impuesto interno (10,5%). No hay envíos; el retiro es personal en el sitio indicado por ARCA, tras acreditar el pago.

Un plan de puja ordenado evita pagar de más. Definí un tope antes de empezar y respetalo. Calculá impuestos y gastos de traslado para tener el número final, que es el que realmente importa. Seguí la evolución en tiempo real para detectar picos de competencia y momentos de calma. Si buscás un 16 Pro Max, compará también los lotes de 16 Pro: a veces la presión es menor y el ahorro compensa la diferencia de tamaño. Usá la misma cuenta para el depósito y para el pago definitivo, tené a mano tu documentación y guardá capturas del comprobante. Tras ganar, cumplí los plazos: en subastas públicas el calendario es estricto.

Este tipo de remates se volvió habitual. En los últimos meses, se subastaron iPhone 15 e iPhone 13, además de consolas PlayStation 5 e instrumentos musicales. ARCA incluye estas partidas en su calendario oficial para dar salida legal y transparente a mercadería retenida o decomisada por Aduana.