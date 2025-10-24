ARCA confirmó desde qué salario se pagará el Impuesto a las Ganancias en noviembre
ARCA informó desde qué monto mensual se tendrá que abonar el Impuesto a las Ganancias desde el próximo mes.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó la actualización de los montos y escalas del Impuesto a las Ganancias que comenzará a aplicarse sobre los sueldos correspondientes a noviembre de 2025. La medida incluye un incremento del 15,10 % en las deducciones personales y en las escalas progresivas, ajustado en base al IPC del primer semestre del año.
Nuevos valores de deducciones según ARCA
Con esta actualización, los montos quedan definidos de la siguiente manera:
Te Podría Interesar
Ganancia no imponible: $4.211.886,94
Deducción por cónyuge: $3.966.752,72
Deducción por hijo menor: $2.000.447,87
Deducción por hijo con discapacidad: $4.000.895,74
Deducción especial: $20.217.057,35
Estas cifras determinan a partir de qué ingresos los empleados comenzarán a tributar el impuesto.
Según el nuevo esquema, los sueldos que tributarán Ganancias desde noviembre serán los siguientes:
-
Trabajador soltero sin hijos: a partir de $2.360.180 netos (equivalentes a $2.843.590 brutos).
Trabajador casado con dos hijos: desde $3.129.967 netos (equivalente a $3.771.045 brutos).
Trabajador soltero con un hijo: desde $2.553.451 netos (equivalente a $3.076.447 brutos).
El objetivo del ajuste es evitar que los trabajadores que no tuvieron incrementos significativos vean reducidos sus ingresos por efecto de la inflación y la falta de actualización del tributo.
Por ejemplo, un empleado soltero con un sueldo bruto de $5.000.000 pasará de pagar alrededor de $617.700 a unos $487.600 en concepto de retención mensual. En tanto, un asalariado con un ingreso bruto de $2.500.000 podría quedar fuera del alcance del impuesto gracias a las nuevas escalas.
Con esta medida, el Gobierno busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores en relación de dependencia y evitar un aumento en la carga tributaria. Sin embargo, la vigencia de los nuevos valores dependerá de la evolución de la inflación y de una eventual revisión en 2026.