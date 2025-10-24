ARCA confirmó desde qué salario se pagará el Impuesto a las Ganancias en noviembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) confirmó la actualización de los montos y escalas del Impuesto a las Ganancias que comenzará a aplicarse sobre los sueldos correspondientes a noviembre de 2025 . La medida incluye un incremento del 15,10 % en las deducciones personales y en las escalas progresivas, ajustado en base al IPC del primer semestre del año.

Estas cifras determinan a partir de qué ingresos los empleados comenzarán a tributar el impuesto.

La AFIP volvió a postergar el plazo para presentar el formulario de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias. Foto: Archivo MDZ

El objetivo del ajuste es evitar que los trabajadores que no tuvieron incrementos significativos vean reducidos sus ingresos por efecto de la inflación y la falta de actualización del tributo.

Por ejemplo, un empleado soltero con un sueldo bruto de $5.000.000 pasará de pagar alrededor de $617.700 a unos $487.600 en concepto de retención mensual. En tanto, un asalariado con un ingreso bruto de $2.500.000 podría quedar fuera del alcance del impuesto gracias a las nuevas escalas.

Con esta medida, el Gobierno busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores en relación de dependencia y evitar un aumento en la carga tributaria. Sin embargo, la vigencia de los nuevos valores dependerá de la evolución de la inflación y de una eventual revisión en 2026.