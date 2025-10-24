Presenta:

Argentina año verde: el dólar sigue bajando en la antesala de las elecciones

La presión sobre el dólar se suavizó este jueves y este viernes sigue a la baja en la previa de las elecciones legislativas del próximo domingo.

Alf Ponce Mercado / MDZ

La presión sobre el dólar se suavizó este jueves, en la penúltima jornada cambiaria antes de las elecciones legislativas del próximo domingo. El alivio se extendió a la jornada del viernes y la divisa norteamericana continúa a la baja.

Baja la presión sobre el dólar

El dólar minorista también acompaña la tendencia bajista: cotiza este viernes a $1.500 para la venta, según el relevamiento del Banco Central (BCRA). En el Banco Nación, las cotizaciones se ubican en $1.455 para la compra y $1.505 para la venta, respectivamente.

En el mercado informal, el dólar blue baja levemente este viernes a $1.490 para la compra y $1.510 para la venta. Por otro lado, los dólares financieros operaron con menor presión.

El contado con liquidación (CCL) baja a $1545,40. En la misma línea, el MEP baja 1525,23.

