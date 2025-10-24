Argentina año verde: el dólar sigue bajando en la antesala de las elecciones

La presión sobre el dólar se suavizó este jueves y este viernes sigue a la baja en la previa de las elecciones legislativas del próximo domingo.

La presión sobre el dólar se suavizó este jueves, en la penúltima jornada cambiaria antes de las elecciones legislativas del próximo domingo. El alivio se extendió a la jornada del viernes y la divisa norteamericana continúa a la baja.

Baja la presión sobre el dólar El dólar minorista también acompaña la tendencia bajista: cotiza este viernes a $1.500 para la venta, según el relevamiento del Banco Central (BCRA). En el Banco Nación, las cotizaciones se ubican en $1.455 para la compra y $1.505 para la venta, respectivamente.

En el mercado informal, el dólar blue baja levemente este viernes a $1.490 para la compra y $1.510 para la venta. Por otro lado, los dólares financieros operaron con menor presión.