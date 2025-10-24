Atención: confirmaron el precio del dólar para el lunes tras las elecciones legislativas

Faltan menos de 48 horas para las elecciones legislativas de medio término y el dólar oficial no se quedó quieto este viernes. La moneda estadounidense tuvo un pequeño repunte luego de cotizar a la baja durante el jueves en la previa de los comicios del domingo.

Es por eso que se confirmó cuál será el primer precio que tendrá el dólar oficial el lunes por la mañana tras las elecciones legislativas, sea cual sea el resultado del comicio de medio término.

En concreto, el dólar oficial cerró el viernes en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre de ayer. Y ese será el primer precio que tendrá el lunes por la mañana cuando abran los mercados.

En lo que fue la última rueda previo a las elecciones de medio término, el dólar oficial se incrementó un 0,7%, y en lo que va del mes acumula una suba de 8,2%.

Con el correr de las primeras horas del lunes, el precio del dólar podría modificar y mucho influirá el resultado que obtenga el Gobierno en las urnas. Especialistas marcan que una victoria podría atraer un lunes con mucha calma y por el contrario, una derrota agitaría a los mercados.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.510 y $1.515 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.520.

dolar billete franklin primer plano (3) El dólar tuvo un leve repunte el viernes. Alf Ponce Mercado / MDZ

A cuánto abrirá el dólar blue el lunes

El dólar blue se cotizaba el viernes en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, sin registrar variaciones en su preso.

El mayorista cerró la semana en $1.492, rozando el techo de la banda (establecido en $1.492,55). Se espera el informe del Banco Central para conocer si hubo intervención en el mercado para contener el tipo de cambio.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1% hasta $1.548,52, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 1,2% hasta los $1.569,73.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$40.988 millones.