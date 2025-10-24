El Tesoro de EE.UU. volvió a intervenir con US$ 400 millones para frenar el dólar antes de las elecciones

El Tesoro de EE.UU. compró US$ 400 millones en pesos para frenar al dólar antes de las elecciones, en medio de fuerte volatilidad cambiaria en Argentina.

El tesoro de Estados Unidos volvió a intervenir en la previa dde las elecciones legislativas para evitar que el dólar siga al alza.

En la última jornada antes de las elecciones legislativas del domingo, el Tesoro de Estados Unidos volvió a intervenir en el mercado cambiario con una importante compra de pesos a través de distintos bancos, con el objetivo de contener la suba del dólar.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, habría puesto este viernes otros US$ 400 millones sobre la mesa para adquirir pesos, luego de una semana compleja para el marcado cambiario.

Scott Bessent y Luis Caputo Scott Bessent, el secretario del Tesoro de EE.UU., volvió a intervenir en el mercado cambiario para contener el dólar en Argentina. La mano del Tesoro de EE.UU. en el mercado cambiario A pesar de las reiteradas intervenciones de Bessent luego de la confirmación del swap, la cotización del dólar subió 72 pesos en las últimas dos semanas, impulsada por la elevada demanda de ahorristas que buscaron cubrirse en la previa electoral.

Días atrás, se informó que el Tesoro estadounidense había vendido US$ 500 millones para contener al dólar cuando uego de que se acercara al techo de la banda. Este viernes, el valor de la divisa llegó a $1.515, con un volumen operado en mercado de cambios que superó los US$ 750 millones, lo que indica la presencia de una fuerte intervención.

También se produjo un alto volumen operado en el segmento de futuros, con unos US$ 900 millones. Ahora, a pocas horas de las elecciones, la duda que tienen los mercados es qué nivel de dólar negociar a futuro para fines de 2025.