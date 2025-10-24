Bonos y acciones operan mixtos en Wall Street en la antesala de las elecciones

Los activos argentinos mantienen la expectativa en Nueva York en la previa electoral.

Con tan sólo una jornada bursátil para la elección del domingo, el mercado se mostró volátil en las ruedas previas de esta semana, alternando subas y bajas. En ese contexto, este viernes bonos y acciones operan mixtos en Wall Street.

Los bonos en Nueva York alternan subas y bajas. Al alza opera el Global 2038 (+2,6%). Mientras que la deuda soberana en dólares bajo legislación local operan en la misma tónica, con alzas de hasta el 1,3%, como el caso del Bonar 2035.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 0,9%. Las acciones del panel líder registran cotizaciones mixtas, con la principal suba de Telecom (+4,7%).

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operan con subas generalizadas, traccionadas por Telecom (+4,7%).

A cuánto cotiza el dólar En el mercado cambiario, el dólar oficial mayorista opera a $ 1.490. El minorista se mantiene sin cambios y se vende a $ 1.515 en la pizarra del Banco Nación. El blue baja y cotiza a $ 1.520.