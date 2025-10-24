Presenta:

Bonos y acciones operan mixtos en Wall Street en la antesala de las elecciones

Los activos argentinos mantienen la expectativa en Nueva York en la previa electoral.

Gonzalo Martínez

Wall Street
Foto: BBC

Con tan sólo una jornada bursátil para la elección del domingo, el mercado se mostró volátil en las ruedas previas de esta semana, alternando subas y bajas. En ese contexto, este viernes bonos y acciones operan mixtos en Wall Street.

Los bonos en Nueva York alternan subas y bajas. Al alza opera el Global 2038 (+2,6%). Mientras que la deuda soberana en dólares bajo legislación local operan en la misma tónica, con alzas de hasta el 1,3%, como el caso del Bonar 2035.

Acciones

En la plaza local, el Merval avanza 0,9%. Las acciones del panel líder registran cotizaciones mixtas, con la principal suba de Telecom (+4,7%).

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operan con subas generalizadas, traccionadas por Telecom (+4,7%).

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial mayorista opera a $ 1.490. El minorista se mantiene sin cambios y se vende a $ 1.515 en la pizarra del Banco Nación. El blue baja y cotiza a $ 1.520.

Los dólares financieros también operan estables, el MEP se negocia a $1.542,y el CCL a $1.564,56.

