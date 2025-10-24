El índice de confianza del consumidor mejoró 6,3% en octubre, según la UTDT

El Í ndice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 42,32 puntos en octubre, un aumento mensual del 6,3%. Pese a la mejora en el mes, el indicador que elabora la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) quedó 0,24% abajo de manera interanual. .

“El pico del ICC desde que asumió Milei se observó en enero de 2025, con un valor de 47,38, y el mínimo en enero de 2024, con 35,60. En agosto de 2025 sufrió la peor caída, 13,9% en un mes. Desde agosto hasta octubre el índice se recuperó parcialmente. En octubre se ubica aún un 8,7% por debajo del valor alcanzado en julio de 2025”, destacó el informe en base a encuestas realizadas entre el 1 y el 14 de octubre.

La suba mensual del í ndice de confianza del consumidor fue generalizada a nivel de subíndices. El componente que registró la mayor variación positiva fue Bienes Durables e Inmuebles, con un incremento del 12,02% en el mes. Los otros subíndices también experimentaron aumentos significativos respecto a septiembre: Situación Personal aumentó 5,78% y Situación Macroeconómica subió 3,36%.

El indicador que elabora la UTDT es seguida de cerca por el mercado, que se mantiene expectante respecto a los resultados electorales del domingo.

En CABA el índice cayó 0,74% respecto a septiembre. Sin embargo, se ubica 2,19% por encima de octubre de 2024.

En el GBA aumentó 7,84% mensual. También, se mantiene 0,79% por debajo del mismo periodo del año pasado.

En el Interior subió 7,43% en el mes, pero se ubica 0,49% abajo de manera interanual.

Índice de confianza del consumidor por ingresos

Respecto al nivel de ingreso, aproximado por el nivel educativo, entre los hogares de ingresos altos, el ICC aumentó 11,75% en octubre, ubicándose 2,06% por encima del nivel de un año atrás.

Entre los hogares de ingresos bajos, el incremento mensual fue de solo 2,15%. En la comparación interanual, este grupo se encuentra 1,95% por debajo.