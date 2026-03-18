Qué debe pasar para que la inflación baje al 10% anual, según el JP Morgan

El IPC de febrero, que arrojó 2,9% de acuerdo al Indec , volvió a poner sobre el debate público el proceso de desaceleración de los precios. En esa línea, el JP Morgan advirtió que la inflación sigue sin poder quebrar el umbral del 2%.

El dato del segundo mes del año encendió las alarmas y se ubicó por encima de la expectativa del mercado, que esperaba que el índice se ubique en 2,7%. A su vez marcó el noveno mes al hilo que no desacelera el índice y seis meses seguidos arriba del 2%.

Además, reavivó el debate acerca de la medición de la inflación: con la nueva canasta arrojaba un 3,1% y, desde que asumió Javier Milei, una diferencia de 43,9 puntos porcentuales por encima.

También, la dinámica inflacionaria está lejos de las aspiraciones oficiales. En el acumulado de los dos primeros meses del año el guarismo asciende a 5,9%. Con este número, la suba de precios ya se devoró más de la mitad de lo que el Gobierno tiene proyectado para todo 2026 en su Presupuesto, que era un aumento de 10,1%.

Un informe del JP Morgan señaló que la inflación núcleo, aquella que sin incidencia de los estacionales o regulados, mostró una acelaración y arrojó 3,1%, con fuerte impacto de los alimentos, sobre todo de la carne. Cuando se excluyen los alimentos, la inflación subyacente alcanza 2,6% mensual, apenas por encima del promedio de los últimos tres meses.

El análisis del gigante de Wall Street también apunta al impacto de los precios regulados. Este componente registró un aumento por arriba de 4% mensual, impulsado por ajustes en tarifas de electricidad, gas y agua. Estos incrementos aportaron alrededor de 0,9 puntos porcentuales.

Así, el banco advierte que el proceso de desinflación podría ser más lento de lo esperado. La persistencia de presiones en algunos rubros como alimentos y tarifas reguladas, dificulta que la inflación mensual rompa el umbral del 2%. En ese escenario, el estudio mantiene una proyección de inflación de 26,5% para diciembre de 2026.

La inflación hacia adelante

Hacia adelante, el JP Morgan explicó que para que la inflación logre converger a niveles entre un rango de 10 y 15% anual, se necesitan una serie de condiciones.

"A futuro, como señalamos en nuestra nota de investigación reciente, una nueva reducción significativa de la inflación hacia 10–15% requeriría desmantelar los controles de capital que aún persisten, impulsar una nueva ronda de reformas con énfasis en recortes impositivos a nivel federal y provincial y concluir el proceso de ajuste de precios relativos", sotuvo el banco.