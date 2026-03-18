El consumo de carne vacuna cae al menor registro histórico con 47,3 kilos por habitante

El consumo de carne vacuna por habitante en Argentina vuelve a niveles récord negativos. En febrero de 2026, en un contexto marcado por menor producción , suba de precios y una creciente orientación exportadora del sector, el consumo per cápita se ubicó en 47,3 kilos anuales, el nivel más bajo histórico, con una caída interanual del 2,5% .

Según el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina ( CICCRA ), durante el primer bimestre del año el consumo aparente de carne vacuna alcanzó 332,7 mil toneladas, lo que implicó una fuerte contracción del 13,8% interanual.

Este retroceso se explica fundamentalmente por el aumento de los precios con aumentos superiores al 7% en el mes y un 72% interanual, el doble de lo que marcó la inflación general, alcanzando el nivel más alto de los últimos quince años

Estos valores se explican por dos factores centrales. Por el lado de la oferta, la producción de carne vacuna cayó 9,1% interanual en los primeros dos meses del año, afectada por la menor faena de animales . Esta situación responde, en gran medida, a los efectos acumulados de eventos climáticos adversos —sequías e inundaciones— que redujeron el stock ganadero y limitaron la disponibilidad de hacienda.

Al mismo tiempo, las exportaciones mostraron una dinámica opuesta. En el mismo período, los envíos al exterior crecieron 6,6% interanual, lo que implica una mayor proporción de la producción destinada a mercados internacionales . Esta combinación —menos producción y más exportaciones— redujo el volumen disponible para el consumo interno.

Históricamente, Argentina se destacó por ser uno de los países con mayor consumo de carne vacuna del mundo, con niveles que superaban los 60 kilos por habitante. Sin embargo, la tendencia de los últimos años muestra un cambio estructural.

El actual registro de 47,3 kilos per cápita no solo consolida la caída respecto de años recientes (48,5 kg en 2025), sino que también se ubica muy por debajo de los valores de décadas anteriores.

Industria frigorífica en crisis

Según CICCRA, la industria frigorífica tuvo uno de los niveles de actividad más bajos de los últimos 47 años para el mes de febrero. Un total de 337 establecimientos faenó 924,3 mil cabezas de hacienda vacuna, guarismo que resultó 1,5% mayor al de enero, corregido por el número de días laborables, pero que se mantuvo 10,7% por debajo del nivel de actividad registrado en febrero del año pasado (-110.350 cabezas).