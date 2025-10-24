Inflación en alimentos: aumentó por tercera semana consecutiva en octubre

La inflación en alimentos subió 1% en la cuarta semana de octubre, así los precios del rubo incrementaron por tercera semana consecutiva. En las últimas 4 semanas la inflación promedio se aceleró a 2,9% mensual y la inflación punta a punta del período se ubicó en 3%.

Así lo registró un informe de la consultora LCG mediante web scraping sobre 8.000 productos en cinco supermercados. El análisis mostró que tras la desaceleración inflacionaria del 0,4% en la primera semana, la i nflación en alimentos y bebidas rebotó, aumentando por tercera semana consecutiva.

"La inflación semanal se explicó por el sensible aumento de Lácteos y Huevos y Bebidas, ambos por encima del 3%. La caída de Verduras (-2,1% s/s) restó 0,2 puntos porcentuales", destacó el informe.

El dato es sensible para el Gobierno, muestra que los precios del principal rubro del bolsillo de las semanas llega con aumentos en la antesala de la elección.

Por otra parte, también marca que pese a las tensiones cambiarias el pass trought por la suba del dólar es acotado. Según los economistas, la caída en el consumo pone un límite para convalidar subas de precios extras.

Los alimentos al alza en octubre

Los principales aumentos se dieron en lácteos y huevos (+3,7%), bebidas e infusiones (+3,2%), frutas (+1,4%), panificados (+0,8%) y carnes (+0,3%).

Mientras que compensan a la baja los siguientes productos: azúcar (-2,3%), verduras (-2,1%) y aceites (-0,5%).

Cuánto fue la inflación en alimentos en septiembre, según el Indec

En septiembre, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas marcó una suba mensual de 1,9%, según el Indec.

Así, los alimentos se mantuvieron por debajo del IPC general, que se ubicó en 2,1% en el noveno mes del año.