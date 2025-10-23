Bonos y acciones suben en Wall Street a falta de dos ruedas para las elecciones

El mercado se mantiene expectante en la recta final para los comicios del domingo.

Tras la debacle financiera del lunes post elecciones legislativas en la provincia, las acciones de empresas argentinas se recuperan fuertemente.

A falta de dos ruedas para las elecciones, el mercado viene de jornadas con mucha volatilidad ante la expectativa electoral. En la rueda de este jueves, los bonos suben hasta 2,2% en Wall Street, mientras que los ADRs avanzan hasta 2,6%.

Los bonos en Nueva York suben hasta 2,2%, impulsados por el Global 2035. Mientras que los títulos bajo legislación local operan mixtos.

Acciones En la plaza local, el Merval sube 2%. En relación a las accciones del panel líder, suben hasta 2,7% impulsdas por YPF.

En cuanto a las acciones que cotizan en Wall Street, se pintan de verde traccionadas por YPF con un avance de 5,5%.

A cuánto cotiza el dólar El mercado cambiario se muestra con caídas en las cotizaciones del dólar, luego de jornadas con tensiones. El tipo de cambio oficial mayorista baja hasta la zona de los $ 1.480. Ayer el Tesoro de Estados Unidos intervino con cerca de US$ 500 millones para evitar que se vaya al techo de la banda, según consignó Bloomberg.