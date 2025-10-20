Tras el anuncio de recompra de deuda, los bonos subieron, pero el riesgo país sigue en 1089 puntos

A sólo cuatro ruedas hábiles de las elecciones de medio término y luego de una jornada financiera muy caliente y con volatilidad, los bonos soberanos se recuperan de la caída inicial con subas de hasta el 3% en los Globales y 2,5% los Bonares, pero el riesgo país se mantiene en 1089 puntos básicos.

De esta manera, suma 157 puntos desde el pasado 9 de octubre, el día que EE.UU. anunció el inédito salvataje al país, que según analistas tranquilizaría las aguas. En ese momento se pensó que el anuncio del swap por US$20.000 millones y la posibilidad de comprar bonos argentinos, era una suerte de bala de plata para las alicaídas reservas netas del Banco Central.

El cambio de humor en los mercados llegó luego de que el secretario de Finanzas, Pablo Quirno señalara que el Gobierno empezó las tratativas para "llevar adelante una operación de recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación", con el banco estadounidense J.P. Morgan acompañando la reestructuración.

De esta manera se recortaron las pérdidas iniciales, y los bonos soberanos en dólares pasaron del rojo al verde. El Global 2035 terminó con una ganancia de 3,1%, mientras que el Global 2030 avanzó 2,8% y el 2046 1%.

Por su parte, en los Bonares en dólares, se destacó los bonos de referencia en el mercado, el 2029 y 2030, ambos con incremento de 2,5%, en tanto que el de vencimiento en 2041 subió 2,2% y el 2038 un 1,6%.

Riesgo país no cede

En ese contexto, y a medida que trascendió en la prensa la posibilidad de un salvataje de Estados Unidos en el marco de la visita del ministro Luis Caputo a Washington, el índice de riesgo país bajó desde 1264 puntos básicos, los días previos al anuncio a 932 puntos el pasado 9 de octubre.

Pero lejos de calmarse las aguas, el riesgo país volvió a subir, y cruzó nuevamente la línea de los 1000 puntos a fines de la semana pasada. Este lunes el índice se mantuvo en 1089 puntos, sin cambios desde el cierre del viernes. Sin dudas, es un nivel que aleja completamente al país de la posibilidad de tomar deuda en los mercados internacionales.

En enero pasado el riesgo país llegó a niveles de 550 puntos básicos, y desde el Ministerio de Economía se planteaba que con una baja adicional el país estaría en condiciones de volver a los mercados voluntarios de deuda. Todo eso quedó en el papel.