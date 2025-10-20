El Gobierno anunció la recompra de deuda soberana con asistencia del JP Morgan

Pablo Quirno informó que el Gobierno lanzará la operación “Deuda por Educación” con apoyo de organismos multilaterales y JPMorgan.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció este lunes que el Gobierno inició las gestiones para implementar una operación de recompra de deuda soberana con el objetivo de reducir el costo del financiamiento nacional y fortalecer la inversión en educación.

Según detalló el funcionario en X, “la Secretaría de Finanzas anuncia que ha comenzado las tratativas para llevar adelante una operación de recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación.”

La iniciativa, conocida como “Deuda por Educación”, implica la recompra de títulos soberanos en el mercado para reemplazarlos por nuevos instrumentos con financiamiento a tasas más bajas, gracias al respaldo de organismos y agencias multilaterales.

Cuenta de X @pabloquirno Pablo Quirno y el diálogo con JP Morgan “Esta operación, comúnmente llamada ‘Deuda por Educación’, consiste en recomprar deuda soberana argentina en el mercado y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas gracias al apoyo de agencias y organismos multilaterales”, explicó Quirno.

El secretario también informó que el banco JPMorgan fue designado para asistir al Gobierno en la estructuración del mecanismo. “Para su estructuración, se ha designado a JPMorgan como el banco que nos asistirá en este proceso”, precisó en su publicación.