aEl mercado se muestra volátil en la antesala de los comicios, con jornadas que alternan entre bajas y subas y presión sobre el tipo de cambio. Este martes los bonos operan mixtos en Wall Street mientras que las acciones suben hasta 6,7% en Nueva York.

Antes de la apertura de los mercados el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a mostrar su fuerte apoyo al Gobierno de Javier Milei.

Los bonos en Nueva York operan mixtos, con subas que alcanzan el 1,2%, como el caso del Bonar 2041.

El riesgo país se ubica en los 1.048 puntos básicos.

Acciones

En la plaza local, el S&P Meral sube 3,3%. En tanto, las acciones del panel lídere cotizan con mayoría de subas, al alza impulsadas por BBVA que trepa 8,1%.

En cuanto a los papeles argentinos que cotizan en Wall Street revirten el ánimo inicial y suben hasta 6,7%, impulsados por BBVA.

Sube el dólar

En el mercado cambiario, la presión sobre el dólar continúa a falta de cuatro ruedas para las elecciones. Luego de cerrar ayer al alza, el tipo de cambio oficial

En cuanto a los dólares financieros, el MEP se negocia a $ 1.550, 89 y el CCL a $ 1.569,68.