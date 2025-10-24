El dólar cerró en alza en la última rueda antes de las elecciones legislativas

Faltan menos de 48 horas para las elecciones legislativas de medio término y el dólar oficial no se quedó quieto este viernes. La moneda estadounidense tuvo un pequeño repunte luego de cotizar a la baja durante el jueves en la previa de los comicios del domingo.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre de ayer.

En lo que fue la última rueda previo a las elecciones de medio término, el dólar oficial se incrementó un 0,7%, y en lo que va del mes acumula una suba de 8,2%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.510 y $1.515 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.520.

De esta forma, ahora los cañones apuntan a las cotizaciones que se darán el día lunes, que mucho dependerán del resultado que obtenga el Gobierno en los comicios del domingo.

El dólar sigue subiendo antes de las elecciones.

A cuánto cotiza el dólar blue antes de las elecciones

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, sin registrar variaciones en su preso.

El mayorista cerró la semana en $1.492, rozando el techo de la banda (establecido en $1.492,55). Se espera el informe del Banco Central para conocer si hubo intervención en el mercado para contener el tipo de cambio.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1% hasta $1.548,52, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 1,2% hasta los $1.569,73.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$40.988 millones.