ARCA: monotributistas pueden obtener una bonificación del 100% en su cuota

ARCA ratificó una medida para monotributistas que accedan a determinados requisitos para obtener una gran bonificación.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó una bonificación total del Monotributo para un grupo específico de contribuyentes. El objetivo de esta medida es impulsar la formalización de los contratos de alquileres y brindar alivio fiscal a pequeños propietarios que cumplan con los criterios establecidos.

El programa permite que ciertos monotributistas accedan a la exención completa del pago mensual del régimen simplificado. Esto significa que, si reúnen las condiciones, no deberán abonar la cuota correspondiente al Monotributo.

Requisitos para acceder según ARCA Para ser beneficiario de la bonificación del 100 %, los contribuyentes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Registrar su contrato de alquiler en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI) dentro de los 15 días posteriores a la firma.

Estar inscriptos como monotributistas en la actividad de alquiler de propiedades.

Poseer hasta tres inmuebles destinados al alquiler.

No superar el tope de ingresos correspondiente a la categoría K del Monotributo. La iniciativa busca fomentar la transparencia en el mercado inmobiliario, asegurando que los contratos sean declarados formalmente y que los propietarios cumplan con sus obligaciones fiscales. Además, la exención total de la cuota mensual ofrece un alivio económico a pequeños contribuyentes, ayudándolos a sostener su actividad en un contexto de alta carga impositiva.

