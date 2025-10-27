La nueva medida de ARCA sobre el pago anticipado del Impuesto a las Ganancias

ARCA confirmó que mejoró las condiciones para el pago anticipado del Impuesto a las Ganancias de las pymes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una modificación en las condiciones del pago anticipado del Impuesto a las Ganancias para las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de otorgarles mayor flexibilidad financiera. La medida fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.

Con esta disposición, las sociedades y empresas podrán solicitar una reducción en el monto del anticipo cuando estimen que su obligación anual será sensiblemente menor a la calculada originalmente. Hasta el momento, esta posibilidad se habilitaba recién desde el quinto anticipo, salvo que la diferencia prevista superara el 40 %.

Que cambia con la medida de ARCA A partir de ahora, las compañías tendrán la opción de gestionar la reducción desde el tercer anticipo cuando calculen que el pago excederá en más de un 25 % lo efectivamente adeudado. Además, se mantiene la posibilidad de hacerlo desde el primer anticipo en los casos donde se estime una sobrestimación del 40 % o más.

Se modificó el régimen del Impuesto a las Ganancias Foto: ARCA Se modificó el régimen del Impuesto a las Ganancias Foto: ARCA En cuanto a las personas físicas y sucesiones indivisas, ARCA aclaró que no se introdujeron modificaciones, por lo que continuarán bajo las mismas condiciones establecidas anteriormente.

La resolución también incorpora actualizaciones en los montos mínimos requeridos para acceder al procedimiento especial de reducción. Los contribuyentes encuadrados en la categoría 11 deberán contar con una base de cálculo de al menos $250 millones, mientras que el resto deberá superar los $200 millones. Estos valores se actualizarán automáticamente a partir del año 2027.