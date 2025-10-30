ARCA: los monotributistas que quedarán exentos de pagar el Monotributo en 2025
ARCA informó que algunos contribuyentes quedarán exentos de pagar el Monotributo en lo que resta del año.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una medida que beneficiará a determinados monotributistas: quienes cumplan con ciertos requisitos quedarán liberados del pago mensual del Monotributo por lo que resta del año. Sin embargo, los contribuyentes deberán acceder a ciertos requisitos para conseguir el beneficio.
Los contribuyentes que deseen acceder a esta exención deberán cumplir con las siguientes condiciones:
Estar inscriptos en el régimen del Monotributo.
Tener hasta dos propiedades en alquiler, con los contratos debidamente registrados en el sistema oficial de locaciones.
No desarrollar otras actividades económicas distintas a la declarada al momento de la inscripción.
No superar los ingresos brutos máximos correspondientes a la categoría K del régimen simplificado.
En qué consiste la medida de ARCA
El beneficio implica que los monotributistas que cumplan con estos criterios no deberán pagar su cuota mensual durante el resto del año calendario. La decisión busca aliviar la carga fiscal de pequeños contribuyentes y acompañar a sectores que vieron afectada su actividad económica.
Detalles importantes a tener en cuenta para obtener el alivio fiscal:
Quienes no cumplan con todos los requisitos seguirán abonando sus cuotas con normalidad según la categoría que les corresponda.
La medida no modifica los valores establecidos para cada categoría ni elimina las demás obligaciones del régimen, sino que establece una exención temporal del pago.
Es fundamental que los inmuebles estén correctamente registrados y que el monotributista no figure en otras actividades comerciales o profesionales.
Esta disposición representa un alivio fiscal transitorio para los trabajadores y pequeños emprendedores alcanzados por el Monotributo, ofreciendo un respiro económico en la recta final del año.