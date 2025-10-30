ARCA: los monotributistas que quedarán exentos de pagar el Monotributo en 2025

ARCA informó que algunos contribuyentes quedarán exentos de pagar el Monotributo en lo que resta del año.

ARCA y un beneficio a monotributistas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una medida que beneficiará a determinados monotributistas: quienes cumplan con ciertos requisitos quedarán liberados del pago mensual del Monotributo por lo que resta del año. Sin embargo, los contribuyentes deberán acceder a ciertos requisitos para conseguir el beneficio.

Los contribuyentes que deseen acceder a esta exención deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Estar inscriptos en el régimen del Monotributo.

Tener hasta dos propiedades en alquiler, con los contratos debidamente registrados en el sistema oficial de locaciones.

No desarrollar otras actividades económicas distintas a la declarada al momento de la inscripción.

No superar los ingresos brutos máximos correspondientes a la categoría K del régimen simplificado. En qué consiste la medida de ARCA El beneficio implica que los monotributistas que cumplan con estos criterios no deberán pagar su cuota mensual durante el resto del año calendario. La decisión busca aliviar la carga fiscal de pequeños contribuyentes y acompañar a sectores que vieron afectada su actividad económica.

Cómo pagar el monotributo en tiempo y forma. Foto: Walter Moreno/MDZ ARCA con monotributistas que quedarán exentos del pago en lo que queda del 2025. Detalles importantes a tener en cuenta para obtener el alivio fiscal: