Walmart prácticamente regala esta tablet con dos cámaras, un lápiz y 128 GB de almacenamiento

El supermercado cuida tu bolsillo y te deja ahorrar más de 1000 pesos. Incluye pago en cuotas sin interés y devolución gratuita.

Una tablet es perfecta para ver contenido multimedia en cualquier parte. Es liviana, tienen una gran capacidad de almacenamiento y cuentan con una gran variedad de aplicaciones. Si quieres una tablet es momento de aprovechar la oferta que Walmart ofrece por la Lenovo Tab M11, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

El supermercado ofrece esta tablet por tan solo 3790 pesos que incluye un lápiz de regalo y tienes la posibilidad de pagarla hasta en 3 cuotas sin interés de 1263.33 pesos. Además ofrece envío sin costo y rápido, y si no era lo que esperabas o la tablet funciona mal, tienes 30 días para devolverlo.

tablet lenovo 1 La tablet que está de oferta en Walmart. Archivo MDZ. Las características de esta tablet La tablet de Lenovo es el equilibrio perfecto entre rendimiento y comodidad. Su pantalla es de 11 pulgadas y ofrece imágenes nítidas con colores vibrantes en cada uso. Además cuenta con un procesador MediaTek diseñado para brindar un funcionamiento fluido en multitareas, juegos y streaming.

Con respecto a su diseño, Walmart destacó su metal resistente pero elegante, perfecto para llevar a cualquier lado. Su batería de 7040mAh te garantiza horas de autonomía para que sigas conectado sin preocupaciones y disfrutes de conectividad con Wi-Fi, Bluetooth, control parental y más.

tablet lenovo La marca Lenovo regala un lápiz. Archivo MDZ También cuenta con un sistema de dos cámaras perfectas para videollamadas y otras actividades. Su cámara trasera es de 8 Mpx y la cámara frontal tiene una resolución de 8MP. Estas se complementan con los cuatro parlantes optimizados con Dolby Atmos.