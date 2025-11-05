Presenta:

México

|

Walmart

Walmart prácticamente regala esta tablet con dos cámaras, un lápiz y 128 GB de almacenamiento

El supermercado cuida tu bolsillo y te deja ahorrar más de 1000 pesos. Incluye pago en cuotas sin interés y devolución gratuita.

MDZ México

La tablet que está de oferta en Walmart.

La tablet que está de oferta en Walmart.

Una tablet es perfecta para ver contenido multimedia en cualquier parte. Es liviana, tienen una gran capacidad de almacenamiento y cuentan con una gran variedad de aplicaciones. Si quieres una tablet es momento de aprovechar la oferta que Walmart ofrece por la Lenovo Tab M11, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

El supermercado ofrece esta tablet por tan solo 3790 pesos que incluye un lápiz de regalo y tienes la posibilidad de pagarla hasta en 3 cuotas sin interés de 1263.33 pesos. Además ofrece envío sin costo y rápido, y si no era lo que esperabas o la tablet funciona mal, tienes 30 días para devolverlo.

Te Podría Interesar

tablet lenovo 1
La tablet que est&aacute; de oferta en Walmart.&nbsp;

La tablet que está de oferta en Walmart.

Las características de esta tablet

La tablet de Lenovo es el equilibrio perfecto entre rendimiento y comodidad. Su pantalla es de 11 pulgadas y ofrece imágenes nítidas con colores vibrantes en cada uso. Además cuenta con un procesador MediaTek diseñado para brindar un funcionamiento fluido en multitareas, juegos y streaming.

Con respecto a su diseño, Walmart destacó su metal resistente pero elegante, perfecto para llevar a cualquier lado. Su batería de 7040mAh te garantiza horas de autonomía para que sigas conectado sin preocupaciones y disfrutes de conectividad con Wi-Fi, Bluetooth, control parental y más.

tablet lenovo
La marca Lenovo regala un l&aacute;piz.&nbsp;

La marca Lenovo regala un lápiz.

También cuenta con un sistema de dos cámaras perfectas para videollamadas y otras actividades. Su cámara trasera es de 8 Mpx y la cámara frontal tiene una resolución de 8MP. Estas se complementan con los cuatro parlantes optimizados con Dolby Atmos.

En cuanto a sistema operativo, la tablet tiene Android versión 13 o superior, dependiendo en qué momento la compres. A su vez, incluye sensores como giroscopio, acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor hall y reconocimiento facial para que puedas mantener todos tus datos protegidos.

Archivado en

Notas Relacionadas