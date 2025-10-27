¿Vale la pena comprar una PlayStation 5 Pro si ya tenés una PS5?

PlayStation 5 Pro se lanzó hace algunos meses y llega como la consola más ambiciosa del ciclo actual de Sony. Mejora gráficos, reduce tiempos de carga, ofrece mayor estabilidad en cuadros por segundo y suma 2 TB de almacenamiento. Pero su verdadero valor depende de un factor clave: si ya se posee una PS5 o si se trata del primer paso en el ecosistema PlayStation.

Para usuarios con PS5 estándar, la versión 'Pro' es una actualización más que una revolución. Las mejoras visuales existen y la experiencia se siente más fluida, especialmente en títulos con modos gráficos exigentes. Sin embargo, el catálogo actual ya rinde muy bien en la PS5 original. En la práctica, el salto se nota, pero no siempre justifica el desembolso. A esto se suma el horizonte de una PS6 prevista para 2026–2027, que invita a evaluar si conviene esperar un salto generacional completo antes de volver a invertir.

Primera PlayStation: ¿conviene empezar por la Pro? Si es la primera compra dentro de PlayStation, la PlayStation 5 Pro resulta tentadora. Entrega la mejor versión de la plataforma actual, con más músculo gráfico y margen para exprimir los juegos de PS4 y PS5. Aun así, su conveniencia depende del contexto: sin un televisor 4K —idealmente con 120 Hz y VRR— muchas de sus ventajas se diluyen. También pesa el precio: el diferencial ronda los 1.800.000 a los 2.800.00 pesos en Mercado Libre frente a otras opciones del ecosistema, una brecha que puede volcar la balanza si el uso será casual o el interés por las mejoras de imagen no es prioritario.