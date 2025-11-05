Adiós a Six Flags America: por qué cierra el parque después de 50 años

El cartel de “cerrado” en Bowie, Maryland, no es uno más. Se trata del adiós a Six Flags America, un parque que durante medio siglo puso a prueba gargantas y corazones con montañas rusas, juegos de agua y jornadas que terminaban con olor a algodón de azúcar.

El 2 de noviembre de 2025 se bajó la barrera por última vez. La empresa explicó que el cierre forma parte del reordenamiento que siguió a su fusión con Cedar Fair en 2024, un movimiento que busca concentrar inversión donde haya más crecimiento.

Six Flags: un parque con muchas vidas El predio abrió en 1974 con otro nombre y otra idea: The Wildlife Preserve. Con el correr de los años se transformó en parque de diversiones y, en 1999, pasó a manos de Six Flags. Desde entonces sumó clásicos como Superman: Ride of Steel y Joker’s Jinx, además del vecino Hurricane Harbor Maryland. Para miles de familias de la costa este, fue una salida infalible: cumpleaños, viajes escolares, primeras citas y ese ritual de medir altura en la entrada para ver si ya “daba” para la montaña grande.

La compañía fue directa: el parque “dejó de ser estratégico” dentro del nuevo mapa de negocios. El terreno —unas 500 hectáreas— tiene potencial para otros proyectos y la empresa arrastra años de números flojos, con menos visitantes y márgenes más ajustados. En ese contexto, revisó su portafolio y decidió apostar por complejos con mayor posibilidad de expansión y modernización. El cierre de Six Flags America, entonces, funciona como una señal de esa nueva etapa que busca eficiencia y foco.

Six Flags El adiós en Maryland no implica un apagón general. Siguen operativos parques emblema como Six Flags Magic Mountain (California), Six Flags Over Texas y Six Flags México. La empresa anticipó que evaluará cada propiedad con lupa para asegurar su viabilidad. Un caso a mirar es California’s Great America, cuyo contrato vence en 2027 si no se renueva. La consigna oficial es clara: no habrá cierres masivos, sino un ajuste fino para competir en un mercado más exigente y diversificado.