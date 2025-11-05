Limpieza: la combinación perfecta sin químicos para dejar los muebles impecables

Es posible quitar el polvo de los muebles con una sencilla limpieza con aceite de coco y bicarbonato de sodio.

La limpieza de los muebles de madera puede ser todo un reto. Sin embargo, existe una manera de dejarlos impecables con una sencilla y económica combinación de ingredientes. De esta manera se podrá mantener el lustre sin exponerlos a químicos.

Limpieza: paso a paso Para este trabajo se puede crear una pasta con bicarbonato de sodio y aceite de coco. Es una gran alternativa para cuidar la madera ofreciendo además un método seguro de limpieza para pulir y proteger al mismo tiempo.

Esta preparación natural es muy versátil y se puede aplicar a cualquier muebles de madera incluyendo mesas, sillas, gabinetes y estantes. La cantidad de cada ingrediente se debe ajustar en función de la limpieza que requiera el mueble.

Esta efectiva fórmula te ayudará a eliminar el polvo de tus muebles Foto: Shutterstock En el caso del bicarbonato de sodio es un excelente desodorizante por su fina textura y brinda una abrasión suave permitiendo retirar el polvo acumulado sin riesgos de rayar la superficie.

Mientras que el aceite de coco además de aportar brillo, nutre la madera y previene la resequedad y la aparición de grietas.