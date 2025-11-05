Limpieza: la combinación perfecta sin químicos para dejar los muebles impecables
Es posible quitar el polvo de los muebles con una sencilla limpieza con aceite de coco y bicarbonato de sodio.
La limpieza de los muebles de madera puede ser todo un reto. Sin embargo, existe una manera de dejarlos impecables con una sencilla y económica combinación de ingredientes. De esta manera se podrá mantener el lustre sin exponerlos a químicos.
Limpieza: paso a paso
Para este trabajo se puede crear una pasta con bicarbonato de sodio y aceite de coco. Es una gran alternativa para cuidar la madera ofreciendo además un método seguro de limpieza para pulir y proteger al mismo tiempo.
Esta preparación natural es muy versátil y se puede aplicar a cualquier muebles de madera incluyendo mesas, sillas, gabinetes y estantes. La cantidad de cada ingrediente se debe ajustar en función de la limpieza que requiera el mueble.
En el caso del bicarbonato de sodio es un excelente desodorizante por su fina textura y brinda una abrasión suave permitiendo retirar el polvo acumulado sin riesgos de rayar la superficie.
Mientras que el aceite de coco además de aportar brillo, nutre la madera y previene la resequedad y la aparición de grietas.
Estos dos componentes juntos forman una pasta suave que permite limpiar en profundidad desinfectando de manera natural dejando un acabado renovado.
Preparación
- 2 cucharadas de bicarbonato de sodio.
- 3 cucharadas de aceite de coco
- 1 cucharadita de agua
La mezcla se aplica con un paño de microfibra, se deja actuar cinco minutos y se retira con un paño seco para pulir.