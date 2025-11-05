Jardinería: el elixir mágico que se volvió viral y cambiará la vida de tus plantas

El vinagre es un gran aliado en el mundo de la jardinería y combinado con otros ingredientes tiene muchos beneficios para las plantas.

El vinagre no solo es un ingrediente para cocinar. Además tiene propiedades que lo hacen único para la limpieza y también es un aliado sorprendente y ecológico en el mundo de la jardinería. Su contenido de ácido acético ofrece muchos beneficios.

Jardinería: usos del vinagre Este elixir mágico le devolverá la vida a las plantas del jardín. Combinado con otros ingredientes naturales se formará una potente mezcla para ayudar a las plantas a estar nutridas y saludables todo el año.

El polvo en las hojas de las plantas puede obstruir los poros afectando la fotosíntesis. Es por eso que hay que diluir vinagre en 20 partes de agua para limpiarlas y ayudar a eliminar el cloro y la cal permitiendo que las plantas respiren mejor.

También se puede mezclar vinagre y azúcar blanca. Este ingrediente ayudará a que los nutrientes del suelo sean más asimilables para la planta mientras que el azúcar aportará una gran fuente de energía. Con esto tendrán un gran estimulante de las raíces.

En tanto, en suelos alcalinos y compactados las plantas tienen problemas para absorber el hierro y otros minerales esenciales. Es por eso que se puede mezclar vinagre y cerveza logrando así la liberación de micronutrientes.