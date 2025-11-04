Mindfulness con plantas: cómo convertir el jardín en un refugio mental

El mindfulness consiste en enfocarse en el momento presente. A través de la jardinería se puede reducir el estrés con la ayuda de las plantas.

Además de ser un trabajo para algunos y un pasatiempo para otros, la jardinería se consolida como una poderosa herramienta para combatir el estrés y fomentar la atención plena. Una rutina simple de 15 minutos puede transformar el bienestar diario.

Jardinería y mindfulness En un mundo donde todo es acelerado, encontrar un refugio mental no es cosa menor y se vuelve esencial. Ese espacio de calma puede ser el propio jardín o el balcón. Los expertos señalan que la jardinería no solo embellece el entorno sino que funciona como un ancla para la mente. Es lo que se conoce como mindfulness con plantas.

PLANTAS Mindfulness Las plantas traen paz. Archivo MDZ La técnica mencionada anteriormente consiste en usar las tareas del cuidado de la naturaleza para ejercitar la atención plena y la conexión con el presente. Se puede realizar una simple rutina de quince minutos que permitirá la reconexión con uno mismo.

En primer lugar, hay que comenzar con una respiración consciente. Inhalar lentamente y exhalar intencionalmente liberando tensiones y estrés. Entrenar la atención plena mirando las plantas buscando detalles. Ese es un ejercicio de concentración en el momento presente.

También se aconseja regar con intención. El riego debe transformarse en un acto meditativo. En cuanto a la poda de las plantas, se aborda con calma entendiendo que al sacar lo que ya no sirve se abre espacio para la renovación y el cambio.