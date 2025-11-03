Jardinería: paso a paso para saber cuándo hay que regar las plantas

Es importante saber cuándo las plantas necesitan agua. Para eso existen los consejos de los expertos en jardinería.

Regar las plantas es una tarea que parece sencilla, pero hay que saber un poco de jardinería para que estén espléndidas y entender las señales de cada ejemplar. Hay que saber que regar en exceso o por defecto puede ser fatal para el jardín.

Los mejores horarios para regar. Foto: Fuente: Shutterstock Jardinería. Hay que saber cuándo las plantas necesitan agua. Foto: Fuente: Shutterstock Jardinería y riego En el caso de las suculentas y de los cactus son plantas que están especialmente diseñadas para almacenar agua. Es por eso que su principal enemigo es el exceso de humedad. Se deben regar cada diez o quince días y más espaciado todavía en los meses de invierno. La tierra debe estar completamente seca antes de volver a regar.

Las plantas de follaje como el potus y helechos, por ejemplo, que se destacan por sus hojas grandes y originarias de climas tropicales son las que necesitan más humedad. Se deben regar cada tres a cinco días. El sustrato debe estar ligeramente húmedo, pero nunca encharcado para que no se pudran las raíces.

En cuanto a las plantas con flor, que demandan mucha energía y, por ende, más agua, se deben regar cada dos a cuatro días. La clave está en aumentar la cantidad de agua. Se aconseja evitar mojar las flores y las hojas directamente. Se riega solo la tierra para prevenir la aparición de hongos.

Mientras que las plantas aromáticas, generalmente crecen rápido y disfrutan de la tierra húmeda, pero bien aireada. La tierra debe estar húmeda al tacto, pero el sustrato debe ser ligero para que el agua no se estanque. Se aconseja regar durante la mañana.