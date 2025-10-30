Dónde colgar el potus para que se convierta en la planta más atractiva del hogar

Esta planta puede llevarse todas las miradas si sabemos donde colocarla. Cómo cuidar el potus para que crezca saludable.

El potus es una planta infaltable para la decoración de casa. Foto: Shutterstock

Hay una planta que no puede faltar en el interior del hogar de los amantes de la jardinería: el potus, también conocido como pothos o Epipremnum aureum. Esta especie trepadora y de hojas colgantes puede convertirse en la protagonista de cualquier ambiente, pero gran parte de su encanto depende de dónde se coloque.

Para crecer fuerte y lucir brillante, el potus necesita mucha luz indirecta. El mejor lugar para su maceta es cerca de una ventana orientada al este o al norte, pero sin sol directo, ya que podría quemar sus hojas. Además, la altura influye en su aspecto decorativo: colgarla desde el techo o ubicarla en una repisa alta permite que sus enredaderas caigan con naturalidad y aporten movimiento.

Por el contrario, los espacios oscuros o muy cerrados no son recomendables. Aunque la planta puede sobrevivir, sus hojas perderán color, tamaño y vitalidad, lo que le quitará parte de su atractivo.

Existen distintas variedades de potus y todos requieren cuidados especiales. Foto: Shutterstock El potus es una de las plantas que más se destacan en la decoración de interiores. Foto: Shutterstock Cómo hacer que el potus destaque más en casa Además de los cuidados básicos, los especialistas en jardinería aconsejan elegir macetas colgantes de diseño, canastos tejidos o ganchos decorativos para integrar el “colgante verde” como parte de la ambientación del hogar. De este modo, el potus no solo aportará frescura y color, sino que se convertirá en un elemento central de la decoración.