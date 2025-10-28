Jardín libre de insectos: las 3 plantas que mantienen alejados a los mosquitos
Estas tres plantas aromáticas no solo decoran tu jardín, sino que actúan como repelentes naturales contra los molestos mosquitos.
La primavera y el verano son las estaciones ideales para disfrutar del jardín. Las plantas florecen, y algunos insectos como mariposas y otros polinizadores nos visitan. Sin embargo, también comienzan a llegar algunas plagas indeseadas como los mosquitos.
Ante esto, podemos buscar alternativas a los químicos y optar por alejarlos con plantas aromáticas naturales que detestan. Además, decoran el jardín aportando color y aroma.
Lavanda: la aromática que no falla
La lavanda es famosa por su aroma intenso, que resulta agradable para las personas pero repelente para los mosquitos. Se adapta bien a macetas o suelo, requiere sol directo y riego moderado. Además, sus flores moradas aportan un toque decorativo y elegante al jardín.
Albahaca: múltiples propiedades en el jardín
La albahaca no solo es útil en la cocina: su aroma característico mantiene a los mosquitos a distancia. Es fácil de cultivar en macetas o directamente en la tierra, necesita sol pleno y riego regular. Colocarla cerca de ventanas o zonas de descanso ayuda a reducir la presencia de insectos en esas áreas, además evita que entren a casa.
Citronela: aroma y flores
La citronela es el clásico repelente natural contra los mosquitos. Su aroma cítrico intenso actúa como barrera para estos insectos, y se puede plantar tanto en el jardín como en macetas alrededor de terrazas o patios. Necesita sol y riegos frecuentes, y se puede usar además para preparar aceites y velas repelentes caseras.
Incorporar estas plantas a tu jardín es una forma sencilla, ecológica y decorativa de proteger tu hogar de los mosquitos, disfrutando del aire libre sin picaduras.