Jardín libre de insectos: las 3 plantas que mantienen alejados a los mosquitos

Estas tres plantas aromáticas no solo decoran tu jardín, sino que actúan como repelentes naturales contra los molestos mosquitos.

El jardín con hierbas como lavanda, albahaca y citronela reduce la presencia de mosquitos. Foto: Archivo

La primavera y el verano son las estaciones ideales para disfrutar del jardín. Las plantas florecen, y algunos insectos como mariposas y otros polinizadores nos visitan. Sin embargo, también comienzan a llegar algunas plagas indeseadas como los mosquitos.

Ante esto, podemos buscar alternativas a los químicos y optar por alejarlos con plantas aromáticas naturales que detestan. Además, decoran el jardín aportando color y aroma.

Lavanda: la aromática que no falla La lavanda es famosa por su aroma intenso, que resulta agradable para las personas pero repelente para los mosquitos. Se adapta bien a macetas o suelo, requiere sol directo y riego moderado. Además, sus flores moradas aportan un toque decorativo y elegante al jardín.

Cuando se trata de lavanda, hay muchas plantas que son adecuadas para acompañarla. Foto: Jacky Parker - homesandgardens Las plantas aromáticas ayudan a mantener alejados a los insectos. Foto: Jacky Parker - homesandgardens Albahaca: múltiples propiedades en el jardín La albahaca no solo es útil en la cocina: su aroma característico mantiene a los mosquitos a distancia. Es fácil de cultivar en macetas o directamente en la tierra, necesita sol pleno y riego regular. Colocarla cerca de ventanas o zonas de descanso ayuda a reducir la presencia de insectos en esas áreas, además evita que entren a casa.

albahaca maceta La combinación de estas plantas en el jardín reducen la cantidad de mosquitos. Foto: Archivo Citronela: aroma y flores La citronela es el clásico repelente natural contra los mosquitos. Su aroma cítrico intenso actúa como barrera para estos insectos, y se puede plantar tanto en el jardín como en macetas alrededor de terrazas o patios. Necesita sol y riegos frecuentes, y se puede usar además para preparar aceites y velas repelentes caseras.