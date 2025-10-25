No es por abono: por qué poner cáscaras de huevo en las plantas

Lo que tirás a la basura puede salvar a tus plantas de una plaga silenciosa. Te contamos el truco de las cáscaras que todo jardinero debería conocer.

Las cáscaras de huevo crean una barrera física que detiene a caracoles y babosas sin dañar mascotas ni el ambiente. Foto: Shutterstock

Las cáscaras de huevo son uno de esos residuos que la mayoría tira sin pensarlo dos veces. Sin embargo, es uno de los ingredientes con más beneficios para el jardín. El desecho de tu desayuno es el tesoro de las plantas: no solo funciona como abono sino como un repelente natural de plagas.

La batalla contra caracoles y babosas en el jardín Además del calcio que aporta a las plantas, el verdadero poder de las cáscaras de huevo está en su capacidad para mantener alejados a caracoles y babosas, dos de las plagas más destructivas para huertas y jardines. Estos moluscos devoran hojas, tallos y brotes tiernos durante la noche, y pueden acabar con una planta en pocos días. Las cáscaras trituradas crean una barrera física que los detiene: sus bordes filosos lastiman el cuerpo blando de caracoles y babosas, obligándolos a buscar otro camino.

El método para aplicarlo es simple. Se lavan las cáscaras, se las deja secar y luego se las tritura en pedazos pequeños pero no en polvo. Finalmente, se forma un anillo alrededor de la base de cada planta, de unos 5 centímetros de ancho. Los caracoles intentarán cruzar, sentirán las puntas afiladas y se darán vuelta.

El bonus: calcio para la tierra Más allá de la protección contra plagas, las cáscaras aportan calcio al suelo a medida que se descomponen. Ese mineral es clave para el desarrollo de raíces fuertes y previene enfermedades. No es un fertilizante de acción rápida, pero con el tiempo enriquece la tierra de forma natural.