Limpieza: el truco infalible para preparar un limpiador casero

Es posible preparar un potente limpiador con bicarbonato de sodio y otros ingredientes muy económicos. La limpieza será sencilla.

El mundo de la limpieza es amplio y versátil y es por eso que con tres ingredientes básicos se puede preparar un limpiador potente y desinfectante ideal para usar en el baño y la cocina. Con este secreto natural la casa estará reluciente.

Limpieza: paso a paso Para preparar este limpiador se necesitará el poder desinfectante del bicarbonato de sodio. En los últimos tiempos se ha popularizado como una eficaz alternativa y ecológica también para desengrasar la cocina y combatir el moho y la cal en el baño.

Además de ser un ingrediente de la cocina, es un potente limpiador para la casa Foto: SHUTTERSTOCK Una fórmula infalible de limpieza. Foto: SHUTTERSTOCK La pasta limpiadora es ideal para terminar con la grasa, desodorizar, limpiar azulejos, inodoros, juntas, mesadas y lavatorios, entre otras cosas. Solamente se necesitará mezclar en un recipiente una taza de bicarbonato de sodio, 1/3 taza de jabón líquido para platos y 1/3 taza de agua.

Una vez que se mezclan todos los ingredientes y se obtiene una pasta homogénea, se aplica la preparación sobre las superficies. Se deja actuar algunos minutos y se frota con una esponja o cepillo. Se aconseja enjuagar con abundante agua tibia para un acabado brillante.

También se puede usar vinagre blanco mezclado en partes iguales con agua que tiene un gran poder desinfectante y es ideal la fórmula para limpiar cristales y espejos del baño.