Es el fin de la guerra de consolas: Halo llegará a PlayStation con el remake de Campaign Evolved

Halo: Campaign Evolved no es solo un remake, es la señal de que la icónica franquicia de Microsoft Gaming deja atrás su exclusividad para abrazar un esquema multiplataforma. El anuncio llegó durante el " Halo World Championship 2025" y fue seguido por una confirmación clave: Brian Jarrard, director de comunidad, aseguró que no se trata de un caso aislado, sino del inicio de una etapa sostenida. “En verdad es una nueva era. Halo estará disponible en PlayStation a partir de ahora".

El movimiento se alinea con la estrategia de Microsoft, que ya llevó a otras marcas propias a sistemas de la competencia: este año, Forza Horizon 5 y Gears of War: Reloaded desembarcaron fuera del ecosistema Xbox.

"It's really a new era. Halo is on PlayStation going forward, starting with Halo: Campaign Evolved"



-Halo Community Director Brian Jarrard



Halo: Campaign Evolved rehace el debut de 2001 con mejoras de base: cinemáticas actualizadas, audio revisado y ajustes de jugabilidad para estándares actuales. Suma un incentivo narrativo: tres misiones de precuela protagonizadas por el Master Chief, pensadas para ampliar contexto sin perder el pulso clásico de la campaña original.

El proyecto queda en manos de Halo Studios, equipo que se formó tras el fracaso de 343 Industries. La novedad no llega sola: el estudio trabaja en nuevos desarrollos de la saga y ya se dejó en claro que esos futuros títulos considerarán también a PlayStation como plataforma de lanzamiento.

Embed - Halo The Series 2022 First Look Trailer Paramount Calendario y alcance: lo que cambia para la comunidad Halo: Campaign Evolved saldrá en 2026 para PS5, el ecosistema Xbox y PC (Steam). La ventana abre una puerta simbólica y práctica. Simbólica, porque hace 24 años resultaba impensado ver a Halo en la consola de su competidor más directo. Práctica, porque amplía la base de jugadores y recompone la conversación en torno a la franquicia con una entrada accesible para nuevas audiencias.