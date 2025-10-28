Es el fin de la guerra de consolas: Halo llegará a PlayStation con el remake de Campaign Evolved
Brian Jarrard confirmó que la saga se lanzará también en PlayStation, con mejoras y tres misiones de precuela.
Halo: Campaign Evolved no es solo un remake, es la señal de que la icónica franquicia de Microsoft Gaming deja atrás su exclusividad para abrazar un esquema multiplataforma. El anuncio llegó durante el " Halo World Championship 2025" y fue seguido por una confirmación clave: Brian Jarrard, director de comunidad, aseguró que no se trata de un caso aislado, sino del inicio de una etapa sostenida. “En verdad es una nueva era. Halo estará disponible en PlayStation a partir de ahora".
El movimiento se alinea con la estrategia de Microsoft, que ya llevó a otras marcas propias a sistemas de la competencia: este año, Forza Horizon 5 y Gears of War: Reloaded desembarcaron fuera del ecosistema Xbox.
Qué trae el remake y quién lo desarrolla
Halo: Campaign Evolved rehace el debut de 2001 con mejoras de base: cinemáticas actualizadas, audio revisado y ajustes de jugabilidad para estándares actuales. Suma un incentivo narrativo: tres misiones de precuela protagonizadas por el Master Chief, pensadas para ampliar contexto sin perder el pulso clásico de la campaña original.
El proyecto queda en manos de Halo Studios, equipo que se formó tras el fracaso de 343 Industries. La novedad no llega sola: el estudio trabaja en nuevos desarrollos de la saga y ya se dejó en claro que esos futuros títulos considerarán también a PlayStation como plataforma de lanzamiento.
Calendario y alcance: lo que cambia para la comunidad
Halo: Campaign Evolved saldrá en 2026 para PS5, el ecosistema Xbox y PC (Steam). La ventana abre una puerta simbólica y práctica. Simbólica, porque hace 24 años resultaba impensado ver a Halo en la consola de su competidor más directo. Práctica, porque amplía la base de jugadores y recompone la conversación en torno a la franquicia con una entrada accesible para nuevas audiencias.
Para Xbox, el remake funciona como carta de presentación renovada; para PlayStation, como un puente hacia un universo que moldeó el ADN del shooter moderno en consolas. Si la promesa se mantiene —y los próximos proyectos de Halo Studios aterrizan también en PS5—, la saga ingresará a una dinámica de lanzamientos simultáneos que redefine su relación con la comunidad y con el mercado. El resultado es un punto de inflexión: Halo deja de ser sinónimo de exclusividad y pasa a ser un estandarte multiplataforma, con su primera pieza de esta nueva etapa ya fechada en el calendario.