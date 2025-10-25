Agenda PlayStation: estos son todos los lanzamientos del 23 al 31 de octubre que no podés perderte
Del 23 al 31 de octubre, PS4 y PS5 reciben una lluvia de estrenos: remasters, colecciones e indies, con hitos como The Outer Worlds 2 y más.
Una semana con ritmo de fin de mes y un menú variado en PS4 y PS5. Entre remasterizaciones queridas, colecciones históricas y estrenos que buscan su lugar, PlayStation suma opciones de juegos todos los días. Del 23 al 31 de octubre aparecen nombres conocidos, regresos de culto y propuestas para públicos muy distintos. En el medio, también se cuela un lanzamiento de PC (Beneath) que formó parte del calendario original.
23 y 24 de octubre: seis estrenos para arrancar, más nostalgia inmediata
El miércoles 23 abre fuerte. Bounty Star llega a PS4 y PS5 con su acción de combate; Double Dragon Revive devuelve a una marca clásica a la vidriera; The Lonesome Guild desembarca en PS5 como opción indie; Plants vs. Zombies: Replanted aterriza en ambas consolas con su estrategia casual; PowerWash Simulator 2 debuta en PS5 para quienes disfrutan las experiencias relajantes; y Tormented Souls 2 apuesta por el terror en PS5.
El jueves 24 mantiene el pulso. House of the Dead 2 (PS4/PS5) trae tiros y arcade puro. Once Upon a Jester (PS5) suma una aventura con humor y música. Once Upon a Katamari (PS5) apela a la esencia creativa y al magnetismo de una franquicia de culto. Tres lanzamientos, tres tonos distintos.
Del 27 al 31: indies, colecciones y cierres de peso
El domingo 27 figura Beneath en PC, incluido en la hoja de ruta original aunque no pertenezca al ecosistema PlayStation. El lunes 28 sí hay movimiento en PS5: Halls of Torment acerca una experiencia de acción con progresión sostenida; Silly Polly Beast (PS4/PS5) suma desafío y estética particular; Simon the Sorcerer: Origins (PS4/PS5) apela a la aventura clásica; y Wreckreation (PS5) propone velocidad y creatividad en escenarios abiertos.
El martes 29 asoma un plato fuerte: The Outer Worlds 2 (PS5) como apuesta narrativa y de exploración espacial. El miércoles 30 llega con variedad: Arc Raiders (PS5) ofrece cooperación y ciencia ficción; Dragon Quest I–II HD-2D Remake (PS5) acerca JRPG en versión renovada; y Mortal Kombat: Legacy Kollection (PS4/PS5) compila historia, golpes e identidad de una saga eterna.
El jueves 31 cierra con otro regreso querido: Tales of Xillia Remastered (PS5), pensado para quienes buscan una aventura rolera con sello japonés.
Calendario PlayStation día por día
- 23/10: Bounty Star; Double Dragon Revive; The Lonesome Guild (PS5); Plants vs. Zombies: Replanted; PowerWash Simulator 2 (PS5); Tormented Souls 2 (PS5).
- 24/10: House of the Dead 2; Once Upon a Jester (PS5); Once Upon a Katamari (PS5).
- 27/10: Beneath (PC).
- 28/10: Halls of Torment (PS5); Silly Polly Beast; Simon the Sorcerer: Origins; Wreckreation (PS5).
- 29/10: The Outer Worlds 2 (PS5).
- 30/10: Arc Raiders (PS5); Dragon Quest I–II HD-2D Remake (PS5); Mortal Kombat: Legacy Kollection.
- 31/10: Tales of Xillia Remastered (PS5).
Un tramo final de octubre con perfiles bien marcados: clásicos que vuelven, colecciones para coleccionistas y uno que otro 'tapado' indie que puede sorprender. Ideal para cerrar el mes con algo nuevo para jugar.