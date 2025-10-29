PlayStation Plus sumará un juegazo en noviembre: filtración apunta a la vuelta del gato más famoso del gaming

Sony todavía no lo confirmó, pero una de las voces más fiables de la escena, Billbil-kun , adelantó que Stray encabezarÍa el listado de juegos mensuales de PlayStation Plus Essential en noviembre. Sería la continuidad de una racha con nombres pesados y propuestas queridas por la comunidad. La comunicación oficial llegaría el miércoles, y el desembarco para los suscriptores se espera para el 4 de noviembre. Todo, por ahora, en clave de filtración .

El dato central es claro. Stray , el hit indie de BlueTwelve Studio publicado por Annapurna Interactive, regresaría al servicio. Ya pasó por el catálogo de PlayStation Plus Extra y ahora, según la filtración, daría el salto a Essential, el nivel que cada mes suma un puñado de títulos para todos los planes pagos activos. Si se confirma, muchos jugadores que se lo perdieron en su paso anterior tendrán una segunda oportunidad sin necesidad de subir de nivel.

La apuesta encaja con la línea de los últimos meses. PlayStation Plus alternó AAA esperados , remasterizaciones de alto perfil y clásicos que volvieron a brillar. Alan Wake II, The Last of Us Part II Remastered o Silent Hill 2 Remake son ejemplos recientes de un carrusel que mezcló nombres masivos con perlas bien curadas. El posible retorno de Stray funcionaría como contrapunto: menos grandilocuencia, más corazón y atmósfera.

El calendario de PlayStation sugiere anuncio el miércoles y disponibilidad desde el 4 de noviembre. Repetimos: hasta que Sony lo confirme, es prudente tomarlo como anticipo y no como información definitiva.

Stray se volvió viral por una premisa simple y magnética: ser un gato en una ciudad cyberpunk habitada por robots y neones. No es solo un truco simpático. La perspectiva felina redefine la escala de cada escenario, cambia la manera de moverse y de leer el mundo. Saltar, trepar, maullar para distraer, encajar por rendijas que un humano jamás podría… La identidad del protagonista permea todo el diseño.

Su campaña dura lo justo. Propone exploración, pequeños rompecabezas ambientales y momentos de sigilo. No abusa de combates ni rellenos. Apuesta por el ritmo, la dirección artística y una banda sonora que envuelve. La narrativa se apoya en silencios, miradas y piezas de mundo que el jugador arma a su paso. De allí su potencia: cuenta mucho sin gritar.

La recepción lo acompañó. En PS5 cosechó una calificación media en torno a 83 puntos. Y en The Game Awards 2022 se llevó dos estatuillas clave: "Mejor Juego Independiente" y "Mejor Debut Independiente". En redes, fue furor. Streams, clips y fotos de gatos mirando la pantalla inundaron timelines y directos. Durante su llegada inicial a PlayStation Plus, superó en tracción a varios AAA. Su impacto cultural terminó de instalarlo como uno de los indies imprescindibles de la generación.

Si aterriza en Essential, muchos podrán descubrirlo sin barreras. Y quienes ya lo jugaron quizás encuentren una excusa para otra vuelta por sus callejones brillantes.

No todo suma: los juegos que se despiden en noviembre

El mes también traerá salidas. Al menos siete títulos dejarán el catálogo, con franquicias reconocidas en la lista. Conviene revisarlos y reclamar los que te interesen antes de que roten. Estos son los que se van:

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz (PS4) ;

; Battlefield V (PS4) ;

; Digimon Survive (PS4) ;

; Football Manager 2024 (PS5) ;

; Like a Dragon: Ishin! (PS5 y PS4) ;

; Synapse (PS VR2) ;

; Travis Strikes Again: No More Heroes (PS4) .

La combinación de una posible entrada fuerte como Stray y bajas de peso deja un panorama mixto. Para Sony, el desafío es sostener la curaduría que enamoró en 2024 y lo que va de 2025: equilibrio entre estrenos recientes, remakes que valen el viaje y joyas independientes que aporten diversidad.

Mientras esperamos el anuncio, la conclusión es sencilla. Si la filtración se confirma, PlayStation Plus Essential sumará un juego con identidad, carisma y una ambientación que sigue siendo postales en la memoria colectiva del gaming reciente. Y si todavía no te cruzaste con ese gato anónimo que recorre una ciudad sin humanos, noviembre podría ser el mejor momento para dejarte guiar por sus pasos.