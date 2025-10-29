¿Vale la pena actualizar al Motorola Razr 60 Ultra si tienes el Razr 50 Ultra?

Motorola ha lanzado su nuevo plegable, el Razr 60 Ultra. Comparamos sus novedades con el Razr 50 Ultra para ver si el salto generacional justifica la inversión.

El nuevo Motorola Razr 60 Ultra frente al Razr 50 Ultra: la batalla de los plegables.

Motorola lanzó una nueva joya plegable al mercado: el Razr 60 Ultra, que llega con la promesa de pulir y superar a su antecesor, el Razr 50 Ultra. Este nuevo dispositivo busca redefinir la gama alta de los dispositivos tipo Flip y aplicar mejoras claves en rendimiento, diseño y, sobre todo, en la inclusión de la inteligencia artificial.

De esta manera, la llegada de este modelo abre un interesante debate entre los fanáticos de la marca: ¿ha hecho Motorola lo suficiente para que la actualización valga la pena? Analizamos los cambios más importantes.

Actualización Motorola Razr 60 Ultra - Interna 1 El Motorola Razr 60 Ultra pule los detalles de su antecesor, el Razr 50 Ultra. Motorola Las mejoras clave del Motorola Razr 60 Ultra El Razr 60 Ultra no es una reinvención, sino una evolución inteligente. La principal mejora viene en el interior, con el procesador Snapdragon más reciente, que promete un rendimiento superior y, sobre todo, una mejor eficiencia energética. Motorola también ha puesto el foco en la inteligencia artificial, integrando nuevas funciones en el software de la cámara para un procesado de imagen más refinado.

Otro de los saltos importantes está en la durabilidad. La nueva bisagra no solo es más resistente, sino que logra que el pliegue de la pantalla interna sea aún menos perceptible, atacando uno de los puntos débiles de la generación anterior.

Un diseño familiar: ¿hay diferencias visibles? A simple vista, el Razr 60 Ultra y el Razr 50 Ultra son muy similares. Ambos comparten la icónica pantalla externa gigante que permite usar casi todas las aplicaciones sin necesidad de abrir el teléfono. Esta sigue siendo la característica estrella de la familia Razr.