Motorola expande su actualización a Android 16: revisá si tu celular está en la lista

Motorola continúa desplegando la actualización de Android 16 a casi todos sus equipos. De esta manera, la compañía ha incluido a más modelos de gama media y de entrada, demostrando un compromiso mucho mayor que el mostrado en los últimos años.

Esta nueva versión del sistema operativo llega con un importante paquete de mejoras centradas en la seguridad, la conectividad y la vida útil del equipo. Esta estrategia de Motorola representa una excelente noticia para los usuarios, que ven cómo sus teléfonos se mantienen al día con las últimas funciones.

El despliegue de la actualización se está expandiendo gradualmente. Los últimos dos modelos en sumarse a la lista de compatibles con Android 16 son:

Si tenés un Edge 50 Pro, podés verificar si la actualización ya está disponible yendo a Ajustes > Sistema > Avanzado > Actualizaciones del sistema.

La actualización a Android 16 no es un cambio visual radical, sino una serie de mejoras prácticas que optimizan la experiencia de uso. Las novedades más importantes incluyen:

Los usuarios de Motorola ya comienzan a recibir la esperada actualización a la última versión de Android.

Android 16 llega a Motorola: la lista de teléfonos que recibirán la actualización

Diseño y seguridad: una interfaz más expresiva y una mayor protección contra aplicaciones maliciosas.

Modos personalizados: se introduce una nueva sección ‘Modos’ en los Ajustes, que ahora agrupa las opciones ‘No Molestar’, ‘Hora de dormir’ y ‘Conducir’, y permite crear modos personalizados.

Conexión Wi-Fi simplificada: podrás conectarte a una red Wi-Fi sin contraseña con un solo toque, siempre que ambos dispositivos usen la misma cuenta de Google.

Son estas pequeñas mejoras las que realmente marcan la diferencia en el día a día? Motorola parece apostar a que sí.

La actualización a Android 16 de Motorola trae mejoras de seguridad y conectividad.

El foco en el audio: una integración más inteligente

Quizás la mejora más interesante de esta actualización es la mayor integración con auriculares de bajo consumo (LE Audio). Ahora, durante una llamada, los usuarios podrán elegir si quieren usar el micrófono del teléfono o el de los auriculares.

Además, será posible ajustar el volumen del sonido ambiente que captan los micrófonos de los auriculares. Según Motorola, esto mejorará significativamente la claridad de las llamadas, especialmente en entornos ruidosos o cuando la batería de los auriculares se esté agotando.