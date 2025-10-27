Motorola presenta el Moto G100, un teléfono de gama media con una batería monstruosa

Motorola revivió un teléfono icónico para competir de lleno en la gama media y retomar el ‘control’ perdido con los años en este segmento. La compañía lanzó en China el nuevo Moto G100 (versión 2025), un dispositivo que destaca por un elemento crucial que todo usuario valora muchísimo: una batería monstruosa de 7.000 mAh.

Tras cuatro años del lanzamiento del modelo original —el primero de la serie ‘G’ en incorporar un chip de gama alta—, este nuevo Moto G100 retoma el legado, pero esta vez con un enfoque claro en la autonomía. Aunque su llegada a Argentina aún es incierta, su propuesta lo convierte en un equipo a seguir muy de cerca.

La principal carta de presentación del Motorola Moto G100 es, sin duda, su increíble batería de 7.000 mAh. Para ponerlo en perspectiva, es casi un 40% más grande que la de la mayoría de los teléfonos de gama media del mercado.

Pero no se trata solo de capacidad. Motorola ha incorporado la última tecnología de silicio-carbono de alta densidad , la misma que se utiliza en buques insignia como el OnePlus 13. Esto no solo permite una mayor capacidad en un cuerpo relativamente delgado (8,6 mm), sino que también garantiza una mayor eficiencia y vida útil. Pero ¿qué significa realmente tener una batería de 7.000 mAh en el día a día? Significa olvidarse del cargador durante dos o incluso tres días de uso moderado.

Aunque la batería es la estrella, el resto de las especificaciones del Moto G100 están a la altura de la mejor gama media . El dispositivo cuenta con:

Pantalla: Un gran panel LCD de 6,72 pulgadas con una tasa de refresco fluida de 120 Hz.

Procesador: El solvente Snapdragon 7s Gen 2, que garantiza un rendimiento sólido para las tareas diarias y gaming casual.

Cámaras: Un sensor principal Sony LYT-600 de 50 MP, acompañado de un ultra gran angular de 8 MP y una cámara selfie de 32 MP.

Memoria: Opciones de 8 o 12 GB de RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento.

Además, incluye extras poco comunes en su rango de precio, como la certificación IP64 de resistencia al agua y al polvo.

El diseño del Moto G100 es familiar, pero su interior esconde una potencia renovada para la gama media.

Un diseño familiar y la gran pregunta: ¿llegará a Argentina?

El diseño del Moto G100 es inconfundiblemente Motorola, con una estética limpia y un módulo de cámaras bien integrado que recuerda a otros modelos de la marca. El dispositivo corre Android 15 de fábrica y, a pesar de su enorme batería, mantiene un peso razonable de 210 gramos.

Por ahora, el Motorola Moto G100 solo está disponible en China, donde se lanzó a un precio increíblemente competitivo de 1.399 CNY (unos 196 dólares). La gran incógnita es si Motorola decidirá traer este ‘campeón de la autonomía’ al mercado global y, en particular, a Argentina.