Furor por los Motorola en Mercado Libre: estos son los 5 celulares más vendidos
Guía clara para elegir entre Moto E, G, Edge y Razr. Repasamos specs, precios y dónde comprar los 5 Motorola más vendidos en Mercado Libre.
No hay dudas que Motorola se consolidó como una de las marcas preferidas en Argentina. Su catálogo ordena la compra con familias bien definidas: desde equipos accesibles y funcionales hasta tanques de alta gama que compiten con los líderes del mercado. Esa segmentación explica su alcance.
En esta notarepasamos características, precios y puntos de venta de los cinco Motorola más vendidos en Mercado Libre. También se detallan las diferencias entre las series Moto E, Moto G, Edge y Razr para identificar el modelo que mejor se ajusta a cada necesidad.
Como mencionamos anteriormente, Motorola segmentó su propuesta de celulares, facilitando la elección del usuario. Conocer a fondo cada familia es crucial para una compra inteligente:
- Moto E: La puerta de entrada al universo smartphone
- Gama: Baja.
- Público objetivo: Ideal para quienes buscan lo esencial: llamadas, mensajes, redes sociales y aplicaciones básicas.
- Características: Equipos económicos, con un hardware modesto pero suficiente, buena autonomía de batería y la versión Android Go que optimiza el rendimiento en configuraciones de poca RAM, garantizando fluidez.
- Moto G: El caballito de batalla de la gama media
- Gama: Media y media-baja.
- Público objetivo: Diseñada para quienes buscan un equilibrio perfecto entre precio, prestaciones y un diseño atractivo.
- Características: Una gran variedad de modelos con distintas configuraciones de RAM y almacenamiento, cámaras versátiles para el día a día, pantallas de calidad y procesadores eficientes que se adaptan al uso diario, juegos ocasionales y multitarea sin sobresaltos.
- Edge: Innovación y potencia para los más exigentes
- Gama: Alta y media-alta.
- Público objetivo: Pensada para los usuarios que no se conforman con menos que lo último en tecnología, un diseño premium y la máxima potencia.
- Características: Se destacan por sus pantallas pOLED de alta tasa de refresco, procesadores de última generación para un rendimiento brutal, cámaras de nivel profesional, carga ultra rápida, resistencia al agua y materiales sofisticados. Además, incorporan funciones avanzadas de inteligencia artificial y conectividad 5G.
- Razr: La vanguardia de los plegables
- Gama: Alta (Razr Ultra) y media-alta (Razr estándar).
- Público objetivo: Para amantes de la innovación, el diseño rupturista y la máxima portabilidad. Quienes buscan un smartphone diferente, compacto y con la revolucionaria pantalla plegable.
- Características: Su diseño flexible tipo 'clamshell' es la estrella, acompañado de pantallas OLED de alta resolución, procesadores potentes, cámaras avanzadas y funciones exclusivas que sacan el máximo provecho al formato plegable. El Razr Ultra es el tope de gama de esta línea, mientras que el Razr estándar democratiza un poco más la tecnología plegable.
Los 5 celulares Motorola más vendidos en Mercado Libre Argentina
A continuación, el detalle de los modelos de celulares que lideran el ranking de ventas de Motorola en Mercado Libre Argentina, con sus especificaciones clave y precios de lista (sin descuentos) de la última semana de junio:
Motorola Moto G15
- Especificaciones clave: Viene con 4 GB de RAM y 128 GB de memoria interna. Su pantalla LCD es de 6.72 pulgadas, ideal para consumir contenido. Para las selfies, cuenta con una cámara delantera de 8 Mpx, mientras que su batería es de 5200 mAh, prometiendo una gran autonomía. Además, es resistente a las salpicaduras y tiene sensor de huella dactilar para mayor seguridad.
- Precio: $241.436 en la tienda oficial de Mercado Libre
Motorola Moto E14
- Especificaciones clave: Un equipo accesible con 2 GB de RAM y 64 GB de memoria interna. Su pantalla de 6.6 pulgadas es funcional para el uso diario. La cámara delantera es de 5 Mpx y la batería de 5000 mAh asegura una buena duración. Ofrece resistencia a las salpicaduras y al polvo, además de reconocimiento facial como método de desbloqueo.
- Precio: $199.999en la tienda oficial de Mobile City en Mercado Libre.
Motorola Moto E15
- Especificaciones clave: Similar al E14, cuenta con 2 GB de RAM y 64 GB de memoria interna. Su pantalla es ligeramente más grande, de 6.7 pulgadas. La cámara delantera sube a 8 Mpx, y la batería, de 5.2 Ah (5200 mAh), promete una autonomía destacada. Incluye sensor de huella dactilar, y es resistente a salpicaduras y polvo.
- Precio: $257.399 en la tienda oficial de Mercado Libre.
Motorola Moto G75
- Especificaciones clave: Un salto en rendimiento con 8 GB de RAM y 128 GB de memoria interna. Es compatible con redes 5G, preparado para la conectividad del futuro. Su pantalla LCD es de 6.78 pulgadas, ideal para una experiencia multimedia inmersiva. La cámara delantera es de 16 Mpx, y ofrece tanto reconocimiento facial como sensor de huella dactilar.
- Precio: $402.162 en la tienda oficial de Dinatech Online en Mercado Libre.
Motorola Edge 50 Fusion
- Especificaciones clave: Un gama media-alta con 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna, perfecto para quienes necesitan mucho espacio. Por supuesto, es compatible con 5G. Su pantalla OLED de 6.7 pulgadas promete colores vibrantes y negros profundos. La batería es de 5000 mAh, y destaca por su resistencia al agua y un procesador con velocidad de 2,2 GHz para un rendimiento fluido.
- Precio: $454.872 en la tienda oficial de Parfumseternels en Mercado Libre.
Los números cuentan una historia nítida: Moto E asegura lo esencial al menor costo, Moto G sostiene la mejor relación precio-prestaciones y Edge sube la vara con materiales y funciones de alta gama. La familia Razr queda como símbolo de vanguardia. Un ecosistema escalonado que explica por qué Motorola volvió a ser la compra fácil de recomendar en Argentina.