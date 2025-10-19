Furor por los Motorola en Mercado Libre: estos son los 5 celulares más vendidos

Guía clara para elegir entre Moto E, G, Edge y Razr. Repasamos specs, precios y dónde comprar los 5 Motorola más vendidos en Mercado Libre.

No hay dudas que Motorola se consolidó como una de las marcas preferidas en Argentina. Su catálogo ordena la compra con familias bien definidas: desde equipos accesibles y funcionales hasta tanques de alta gama que compiten con los líderes del mercado. Esa segmentación explica su alcance.

En esta notarepasamos características, precios y puntos de venta de los cinco Motorola más vendidos en Mercado Libre. También se detallan las diferencias entre las series Moto E, Moto G, Edge y Razr para identificar el modelo que mejor se ajusta a cada necesidad.

Moto g15: el más accesible con NFC Los celulares Motorola con NFC permiten realizar pagos rápidos y seguros. Como mencionamos anteriormente, Motorola segmentó su propuesta de celulares, facilitando la elección del usuario. Conocer a fondo cada familia es crucial para una compra inteligente:

Moto E: La puerta de entrada al universo smartphone

Gama: Baja.



Público objetivo: Ideal para quienes buscan lo esencial: llamadas, mensajes, redes sociales y aplicaciones básicas.



Características: Equipos económicos, con un hardware modesto pero suficiente, buena autonomía de batería y la versión Android Go que optimiza el rendimiento en configuraciones de poca RAM, garantizando fluidez. Moto G: El caballito de batalla de la gama media

Gama: Media y media-baja.



Público objetivo: Diseñada para quienes buscan un equilibrio perfecto entre precio, prestaciones y un diseño atractivo.



Características: Una gran variedad de modelos con distintas configuraciones de RAM y almacenamiento, cámaras versátiles para el día a día, pantallas de calidad y procesadores eficientes que se adaptan al uso diario, juegos ocasionales y multitarea sin sobresaltos. Edge: Innovación y potencia para los más exigentes

Gama: Alta y media-alta.



Público objetivo: Pensada para los usuarios que no se conforman con menos que lo último en tecnología, un diseño premium y la máxima potencia.



Características: Se destacan por sus pantallas pOLED de alta tasa de refresco, procesadores de última generación para un rendimiento brutal, cámaras de nivel profesional, carga ultra rápida, resistencia al agua y materiales sofisticados. Además, incorporan funciones avanzadas de inteligencia artificial y conectividad 5G. Razr: La vanguardia de los plegables

Gama: Alta (Razr Ultra) y media-alta (Razr estándar).



Público objetivo: Para amantes de la innovación, el diseño rupturista y la máxima portabilidad. Quienes buscan un smartphone diferente, compacto y con la revolucionaria pantalla plegable.



Características: Su diseño flexible tipo 'clamshell' es la estrella, acompañado de pantallas OLED de alta resolución, procesadores potentes, cámaras avanzadas y funciones exclusivas que sacan el máximo provecho al formato plegable. El Razr Ultra es el tope de gama de esta línea, mientras que el Razr estándar democratiza un poco más la tecnología plegable. Mejores Motorola Argentina 2025 - Interna 1 Motorola presenta una familia completa de celulares: series Moto E, Moto G, Edge y Razr. Motorola Los 5 celulares Motorola más vendidos en Mercado Libre Argentina A continuación, el detalle de los modelos de celulares que lideran el ranking de ventas de Motorola en Mercado Libre Argentina, con sus especificaciones clave y precios de lista (sin descuentos) de la última semana de junio: