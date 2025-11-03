PlayStation Plus perderá 7 juegos en noviembre: quedan pocos días antes que se despidan del servicio

El servicio de suscripción de Sony , PlayStation Plus , atraviesa un mes con sensaciones encontradas. Por un lado, sumó grandes juegos AAA para los usuarios de todas sus categorías; pero por otro, noviembre traerá la salida de siete juegos destacados que dejarán de estar disponibles en su catálogo. Entre ellos, figuran franquicias emblemáticas como Battlefield, Digimon, Yakuza y Football Manager, lo que representa una pérdida considerable para los jugadores de PlayStation que aún disfrutan de estas experiencias.

La plataforma suele renovar periódicamente su biblioteca, retirando juegos para dar paso a nuevas incorporaciones. Sin embargo, esta vez la baja incluye varios juegos denominados "AAA" y sagas reconocidas.

El primero en la lista es Battlefield V (PS4), un clásico moderno del estudio DICE y de Electronic Arts, que sigue siendo uno de los shooters bélicos más populares. Ambientado en la Segunda Guerra Mundial, ofrece intensas batallas multijugador y una ambientación cinematográfica que aún mantiene una comunidad activa.

Otro título que dirá adiós es Digimon Survive (PS4), una propuesta híbrida entre novela visual y estrategia por turnos que cautivó a los fans de los monstruos digitales. Desarrollado por Bandai Namco, combinó decisiones narrativas con combates tácticos y una historia que exploró el lado más oscuro de la franquicia.

Battlefield V (PS4) es un clásico moderno del estudio DICE y de Electronic Arts.

También se retira Like a Dragon: Ishin! (PS4/PS5), de Ryu Ga Gotoku Studio y SEGA, una reimaginación del universo Yakuza ambientada en el Japón de 1860. La mezcla de acción con espadas, humor y drama lo convirtió en un lanzamiento destacado de la saga durante 2024.

Embed - Digimon Story Time Stranger Story Trailer

La lista continúa con Football Manager 2024 (PS5), el simulador deportivo de Sports Interactive, y Travis Strikes Again: No More Heroes (PS4), una entrega del extravagante desarrollador Goichi Suda (Suda51) que combina acción, humor y minijuegos retro. Cierran el listado Alternate Jake Hunter: Daedalus – The Awakening of Golden Jazz (PS4), una novela visual de misterio, y Synapse (PS VR2), un aclamado shooter en realidad virtual.

En total, estos siete juegos dejarán de estar disponibles en noviembre, aunque Sony aún no confirmó la fecha exacta de su retiro. Los usuarios de PlayStation Plus que quieran disfrutarlos deberán descargarlos antes de su salida del catálogo.

Lo que llega para compensar las pérdidas

Si bien estas despedidas dejan un vacío importante, PlayStation Plus también incorporó novedades de peso para equilibrar el panorama. En la categoría Extra y Premium (Deluxe), el servicio añadió títulos ideales para la temporada de Halloween, entre ellos Silent Hill 2 Remake, Until Dawn y Poppy Playtime: Capítulo 1, todos con una marcada atmósfera de terror.

Además, se sumaron producciones aclamadas como Yakuza: Like a Dragon, As Dusk Falls —de Xbox Game Studios—, V Rising, Wizard with a Gun y el legendario Tekken 3, que marcó una era en la primera PlayStation.

Embed - Silent Hill 2 Remake

Por su parte, los suscriptores del nivel básico ya pueden acceder a Alan Wake II, Coocon y Goat Simulator 3, los títulos mensuales del plan Essential, lo que demuestra que Sony mantiene un flujo constante de contenido pese a las bajas.