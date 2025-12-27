Guía de procesadores Xiaomi en 2025: tres chips para entender qué teléfono comprar

Repasamos los mejores procesadores de Xiaomi de este año. Descubrí qué chip llevan el 17 Ultra, el 15T Pro y el POCO F7 para saber cuál te conviene más.

Elegir un nuevo celular no es tarea fácil si no sabés qué motor lleva adentro. En este cierre de 2025, la oferta de procesadores de Xiaomi es muy variada y define si tu teléfono va a volar o si se va a quedar corto al poco tiempo. Conocer estos componentes ayuda a cuidar el bolsillo.

El 2025 fue un año de cambios importantes en el hardware de los teléfonos móviles. La marca china decidió diversificar sus opciones, trabajando tanto con Qualcomm como con MediaTek para ofrecer un rendimiento parejo en todas las gamas. Según los datos técnicos de los últimos lanzamientos, la eficiencia energética mejoró notablemente gracias a los nuevos procesos de fabricación, lo que permite que las baterías duren mucho más que antes sin necesidad de ser gigantestas.

Snapdragon 8 Elite Gen 5: el motor del nuevo Xiaomi 17 Ultra Este es el chip más potente que podés encontrar en el catálogo de la marca actualmente. El Snapdragon 8 Elite Gen 5 es el corazón del Xiaomi 17 Ultra, el equipo estrella presentado recientemente en Pekín. Este componente permite que el teléfono procese fotos de 200 megapíxeles sin demoras y que los videos en 8K se graben de forma fluida. Es la opción ideal para el que busca lo máximo en velocidad y no quiere esperar ni un segundo.

Xiaomi 17 Ultra: primer vistazo del gama alta del año Una de las ventajas de este hardware es su arquitectura de 3 nanómetros, que hace que el equipo no caliente tanto cuando jugás a títulos pesados. Los usuarios que buscan un rendimiento extremo encuentran en este modelo un aliado fiel para cualquier tarea. Además, la inteligencia artificial integrada en este chip ayuda a que el sistema operativo HyperOS 3 funcione de manera más inteligente, prediciendo qué aplicaciones vas a usar según la hora del día.

MediaTek Dimensity 9400+: la tecnología móvil detrás del Xiaomi 15T Pro MediaTek dio un paso al frente y su Dimensity 9400+ es la prueba de que ya no son la opción secundaria. Este chip es el encargado de darle vida al Xiaomi 15T Pro, un equipo que se ganó el cariño de los usuarios por su equilibrio entre precio y potencia. Es un chip de alta potencia que compite mano a mano con los mejores del mundo, ofreciendo una conectividad 5G muy estable y una gestión de red que no falla ni en lugares con poca señal.