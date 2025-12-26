El Xiaomi 17 Ultra promete ser el nuevo rey de la fotografía móvil

La marca china presentó su nuevo Xiaomi 17 Ultra, un teléfono que busca liderar el mercado en 2026 con una cámara revolucionaria y una autonomía sorprendente.

La espera terminó y Pekín fue el escenario para conocer al teléfono que busca patear el tablero de los teléfonos. El Xiaomi 17 Ultra acaba de ser presentado oficialmente como la gran apuesta de la marca para el año que viene, demostrando que no tienen ganas de quedarse atrás en la carrera por la mejor cámara.

Este equipo llega con la idea fija de ser el referente de la gama alta. Para eso, Xiaomi apostó a un diseño donde la cámara es la que manda. El enorme módulo circular en la parte trasera no está de adorno; adentro guarda una cámara que asusta a la competencia. Construido en aluminio y vidrio, el teléfono pesa unos 227 gramos. La pantalla tampoco se queda atrás: un panel AMOLED de 6,82 pulgadas con un brillo que alcanza los 3.500 nits, ideal para usarlo bajo el sol del verano sin que se pierda ni un detalle.

Una cámara Leica con un sensor de 200 megapíxeles que no tiene rival Xiaomi 17 Ultra: primer vistazo del gama alta del año La colaboración con la histórica firma Leica sigue dando sus frutos y esta vez trajeron algo que va a dar que hablar. Lo más fuerte es el teleobjetivo periscopio que usa un sensor de 200 megapíxeles. Lo bueno de esto es que ofrece un zoom óptico continuo que va desde los 3x hasta los 4.3x sin perder calidad. Es un avance clave porque permite encuadrar con total libertad, algo que los fotógrafos y creadores de contenido van a agradecer un montón.

image El Xiaomi 17 Ultra destaca por su diseño premium y su potente sistema óptico. Xiaomi Además de ese sensor gigante, el Xiaomi 17 Ultra tiene una cámara principal de 50 megapíxeles con un sensor de una pulgada. Esto significa que las fotos de noche o con poca luz van a salir impecables, con un nivel de detalle que hoy pocos logran. También sumaron un ultra gran angular y un sensor TOF 3D para que el efecto de profundidad en los retratos sea mucho más natural. Para los que graban video, el soporte para resolución 8K y las nuevas funciones de inteligencia artificial facilitan mucho la edición rápida desde el mismo celular.

Potencia extrema y autonomía para olvidarse del cargador en el Xiaomi 17 Ultra El corazón de este teléfono de gama alta es el Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Está fabricado con tecnología de 3 nanómetros, lo que garantiza que no se va a trabar ni con los juegos más pesados ni con varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Viene con hasta 16 GB de memoria RAM, así que la fluidez está asegurada bajo el nuevo sistema HyperOS 3 basado en Android 16.