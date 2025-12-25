El Xiaomi 17 global llegaría pronto con una batería y potencia bestiales

Se filtró la fecha de lanzamiento internacional del nuevo teléfono chino. El Xiaomi 17 promete romperla con su procesador y una autonomía que dura días.

Los fanáticos de la tecnología están ansiosos por las novedades. Después de su presentación en China allá por septiembre, el Xiaomi 17 prepara su desembarco en el resto del mundo. Según nuevas filtraciones de GMSArena, el equipo llegaría a las vidrieras internacionales en enero 2026 con especificaciones de gama alta que prometen competir fuerte.

image Xiaomi anticipa la venta global de su teléfono gama alta. Xiaomi Aunque Xiaomi todavía no soltó prenda de manera oficial sobre la distribución fuera de Asia, un informante clave tiró el dato preciso sobre el calendario. Todo indica que el primer mes del año que viene es el elegido para que este celular llegue a manos de los usuarios globales, coincidiendo también con su estreno en el mercado de la India. La espera parece larga, pero las características técnicas sugieren que vale la pena la paciencia.

El poder del Snapdragon 8 Elite Gen 5 en el Xiaomi 17 Xiaomi 17: la versión global Mientras se especula con la fecha, apareció una prueba concreta de que el teléfono ya está casi listo. Un dispositivo de la marca con el número de modelo 25113PN0EC fue visto en la base de datos de Geekbench, un sitio famoso por medir el rendimiento de los equipos. Los expertos aseguran que este código corresponde a la versión global del tope de gama.

image La mejor cámara del mercado por colaboración con Leica. Xiaomi Los números que arrojó el testeo son impresionantes. El equipo alcanzó un puntaje de 3.176 en la prueba de un solo núcleo y llegó a los 10.010 puntos en la prueba multinúcleo. Esto confirma que el motor del celular será el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, una bestia en cuanto a velocidad y procesamiento. Además, el listado muestra que el teléfono corre con Android 16 de fábrica y cuenta con 12 GB de memoria RAM, lo que garantiza fluidez para cualquier tarea pesada.

Una batería gigante en un cuerpo compacto Lo que más llama la atención de este modelo no es solo su velocidad, sino lo que trae en energía. Se espera que la variante internacional mantenga las mismas prestaciones que el modelo chino, y acá es donde se destaca. El teléfono vendría con una batería de 7.000 mAh. Para tener una referencia, la mayoría de los celulares actuales rondan los 5.000 mAh. Tener esa capacidad en un tamaño contenido es un gran avance de ingeniería.